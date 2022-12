PMT da recomendaciones para no atropellar a agentes en el tránsito

"Últimos días del año... Y sí, sabemos que el tránsito se vuelve más caótico. Los compañeros de PMT están en las calles para ordenar la circulación vial, pero este es un problema de todos y todos tenemos que ser parte de la solución", expresa el mensaje.

https://twitter.com/AsuncionMuni/status/1608131242410610690 Últimos días del año... Y sí, sabemos que el tránsito se vuelve más caótico. Los compañeros de PMT están en las calles para ordenar la circulación vial, pero este es un problema de todos y TODOS tenemos que ser parte de la solución. pic.twitter.com/MoMkiIBluj — Municipalidad de Asunción (@AsuncionMuni) December 28, 2022

En un video publicado se observa a un agente de la PMT siendo arrastrado sobre el capó de una camioneta y luego aparece otro agente que menciona que para que esa escena no se repita y que el conductor no termine imputado, se pide mayor responsabilidad al conducir.

Se recomienda no estacionar en doble fila, no tapar las bocacalles, seguir las vías alternativas y por sobre todo, no alterarse en el tránsito de las calles de Asunción.

"Todos queremos llegar de la mejor manera posible este año", concluye el audiovisual.

Agente arrastrado en el Mercado 4

Días atrás se divulgó un video en las redes sociales cuando se observa el momento en el cual un agente de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) fue arrastrado sobre el capó de un vehículo en la avenida Silvio Pettirossi y Mayor Fleitas del Mercado 4 de Asunción.

El inspector superior Manuel Gamarra, encargado de comunicación de la PMT, dijo a NPY que un grupo de agentes estaban dirigiendo el tránsito cuando el conductor de la camioneta Kia pasó el tránsito cerrado, que viene a ser la orden emanada del inspector correspondiente, y a metros el que está haciendo correr en doble fila le reclama el hecho.

Lea más: Automovilista arrastra a un PMT sobre el capó en el Mercado 4

Explicó que el conductor descendió de la camioneta y no contaba con placa del rodado, con habilitación municipal, transgrediendo así la ley 5.016, ordenanza 479, y por lo tanto, se le solicitó que acompañe hasta la unidad operativa correspondiente para que pueda demostrar los documentos y del vehículo.

PMT arrastrado.mp4 Así fue arrastrado un agente de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Asunción por un automovilista en zona del Mercado 4 de Asunción. Video: Gentileza.

Sin embargo, el hombre se negó y llevó por delante al director interviniente, quien tuvo que ser derivado al Hospital del Trauma. Comentó que el agente, que está bastante shockeado, tiene cuatro años de antigüedad en sus funciones.

El Departamento de Asesoría Legal de la Municipalidad de Asunción tomó intervención e informó al Ministerio Público de todo lo acontecido.