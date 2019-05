Petta: Funcionario que cobró viáticos sin viajar fue propuesto por Nancy Ovelar

El mismo, además, fue nombrado como director administrativo de Gestión Educativa y, según denuncias, no cuenta con el perfil para el cargo, ya que todavía no accedió a su título de grado que sigue en trámite, y no tiene matrícula docente.

Al respecto, Petta mencionó que el caso está siendo investigado por la Dirección Anticorrupción del MEC, encabezada por José Casañas Levi.

Alegó además que el funcionario había sido propuesto por la ex viceministra de Educación, Nancy Ovelar, quien había renunciado por incidentes con Petta, lo cual incluso había ocasionado una crisis institucional.

Nota Petta y del MEC.jpg El primer documento (i) fue el que presentó Eduardo Petta, y el segundo (d) es la propuesta dirigida a Nancy Ovelar.

Sin embargo, existen documentos que refieren que el pedido de nombramiento en realidad fue planteado por la Dirección General de Gestión Educativa Departamental, dependencia que dirigió el documento a Ovelar cuando ella se desempeñaba como viceministra.

Por ahora, como aval de Trivero, el ministro de Educación presentó una constancia de estudios emitida por la Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, de una carrera cursada.

“Hoy estamos recibiendo el informe oficial de parte de la universidad, ya que por ahí están poniendo en duda parte del documento (ya presentado)”, agregó.

Roberto Trivero está involucrado en el caso del presunto cobro indebido de viáticos en la cartera, caso que le costó el cargo al ex viceministro Herminio Lobos.

La investigación interna determinó que el funcionario cobró de manera indebida, pero el MEC aceptó que el nuevo director administrativo pague una multa, además de “devolver” el dinero de los viajes fantasmas.

Pese a los antecedentes, bajo la administración de Petta fue ubicado en uno de los mejores cargos, con un salario mensual de G. 13 millones y otros G. 2.500.000 por rubro docente.