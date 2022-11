Petropar "tratará" de mantener precios de combustible hasta enero

Asimismo, dijo que la próxima reposición se realizaría en la quincena de noviembre, pero que están trabajando en desafectar algunos rubros del presupuesto de Petropar que no se están utilizando a fin de destinarlos a la compra, así como también se halla pendiente el pedido de ampliación presupuestaria que se encuentra en manos del Congreso Nacional.

Seguidamente, refirió que la petrolera estatal se sigue manteniendo con los precios del stock que llegó en agosto pasado, por lo que con la partida que aún queda, junto con la próxima reposición de mediados de este mes, se espera mantener los costos por lo menos hasta enero de 2023.

"Estamos viendo qué rubros desafectar y direccionarlos para la compra de combustible. El objetivo es no quedarnos desabastecidos para llegar bien hasta enero. Lo ideal es mantener el precio lo más que se pueda. Hoy lo que vamos a tratar es de mantener. Yo no te puedo decir que vamos a subir o bajar, pero vamos a ver cómo viene la nueva partida", aseveró en contacto con Monumental 1080 AM.

Román manifestó que Petropar ya tuvo un 75% de ejecución presupuestaria y explicó que la estatal empezó a vender más de lo que comercializaba normalmente tras la aprobación de la ley de subsidio para precio promocional, el cual duró 22 días; esto también teniendo en cuenta que cada stock en Petropar generalmente tiene una duración de al menos seis meses.

Mientras tanto, el titular del emblema estatal refirió que en los últimos días solo se dio un reajuste, que fue la semana pasada y afectó al gasoil prémium. Este carburante subió G. 600 por litro.

En cuanto a los precios en el sector privado, Pedro Román sostuvo que los emblemas manejan un stock muy por debajo o reducido frente al que cuenta Petropar, por lo que sus reposiciones se realizan constantemente. Además, dijo que son "más tomadores de precios" que la petrolera pública.

Recientemente, Guillermo Parra, gerente de la Distribuidora de Combustibles y Asociadas del Paraguay (Dicapar), señaló que la suba del diésel tipo III o diésel común podría ser de G. 1.000 más a mediados de noviembre en todas las estaciones de servicio privadas.

De igual manera, Jorge Cáceres, representante del sector, advirtió que este tipo de combustible podría subir G. 1.000 por cada litro durante los próximos días, argumentando como motivo el repunte de la cotización del gasoil terminado, la cotización del dólar, entre otros factores exógenos.