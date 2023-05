Al respecto, la profesional sostuvo a través de Monumental 1080 AM que era previsible que Payo resulte como el tercero más votado en las elecciones 2023 y que reaccionara incitando a las movilizaciones. No obstante, sostuvo que el eje que mueve a los manifestantes se centra principalmente en una frustración generalizada por los resultados, sobre todo por parte de las clases más vulnerables y aquejadas de la sociedad.

En ese sentido, sostuvo que el discurso de los movilizados está basado en el "peligro o miedo a la muerte", ante las vastas necesidades que afrontan las familias más carenciadas de la población y por la inacción de los gobiernos de turno, así como de la oposición tradicional.

"Lo que está detrás es el miedo a la muerte de un familiar, de no poder llevar la comida a la casa porque no ganan lo suficiente, porque no tienen trabajo, porque le echaron siete veces de un asentamiento donde están hace 20 años, porque los niños se enferman, y eso es demasiado movilizador", ejemplificó.

Si bien dijo que los de la Concertación Nacional, liderados por el ex candidato a presidente Efraín Alegre, utilizaron la misma alocución que Payo, respecto a que "van a subir los mafiosos, los narcotraficantes, los ladrones al poder", solo Cubas terminó siendo creíble para el pueblo, debido a su aparente cercanía con los más desprotegidos.

Afirmó que todo esto es algo que la oposición debe analizar "si es que quiere sobrevivir", así como dijo que buscar una "figura que salve" a la nucleación opositora y que arrastre la voluntad popular "ya sería muy torpe".

Sostuvo que, si bien pudo haber errores en el proceso electoral, la Concertación Nacional no fue derrotada porque hubo fraude en maquinaria, sino que se trata de una reacción de una gran parte del electorado, que terminó votando por Payo Cubas.

"La campaña de Payo fue solo los últimos dos meses, en febrero empezó a levantar la intención de voto, no tenía dinero, no tenía empleados públicos, no tiene ningún aparato electoral. 700.000 votos tuvo, así de golpe, y de alguna manera ese voto es mucho más libre que el voto de los colorados y del Partido Liberal. Ese es un voto con rabia que hay que mirar, hay una realidad detrás", refutó.

Aseveró que lo que ahora debería hacer la oposición es escuchar a "quienes nunca escucharon", hacer una autocrítica y no atacar directamente al "emisario", aludiendo a Paraguayo Cubas.

"No se puede decir que sea clase media alta, urbana, alfabetizada la que está protestando. Son clases populares. Según la fiscala ni siquiera votaron, pero es una población cuyas demandas no fueron radicalmente atendidas por nadie, ni por Patria Querida, Frente Guasu o los liberales. Son personas que nunca luego creyeron en el sistema electoral, en las instituciones", reiteró a su vez.

Al respecto, dijo que Payo Cubas posee la "capacidad para entender la mentalidad colectiva y relacionarse con la gente", por lo que está utilizando eso a su favor. Asimismo, sostuvo que no se trata de un fenómeno que simplemente nació ahora, ya que fue diputado, candidato a gobernador y senador, e incluso afirmó que tiene ascendencia colorada.

"No es un invento de ahora. Tuvo militancia estudiantil, pero básicamente Payo es colorado de tradición familiar. Él era un contestatario colorado y tiene ese carácter de plebeyo, él es como la gente común, habla el lenguaje de la gente. Pero el colorado tradicional tenía eso antes, ese carácter pueblerino", ejemplificó.

La historiadora también afirmó que el Payo de hoy es resultado de las malas decisiones tomadas por la totalidad del Senado, debido a que le retiraron su banca por juicio político y ni siquiera permitieron que su sustituta pudiera asumir en su reemplazo.

La historiadora también afirmó que el Payo de hoy es resultado de las malas decisiones tomadas por la totalidad del Senado, debido a que le retiraron su banca por juicio político y ni siquiera permitieron que su sustituta pudiera asumir en su reemplazo.

La clase política en general ya creó el Payo de ahora, él no se creó solo. El famoso vaciamiento de la botellita de agua sobre la cara de Calé Galaverna, eso se celebró a nivel nacional como si fuera, no sé, un gol de alguna final de fútbol mundial. Por fin alguien se atrevía a hacer eso contra la figura máxima del coloradismo en el Parlamento y la reacción fue sacarlo del Senado y ahí está el resultado.

Analizó que a esto también se suma el rol que asumió la misma Asociación Nacional Republicana (ANR), ya que impulsó o le dio mayor visibilidad, con la intención de dividir los votos de la oposición durante la campaña electoral. Calificó el hecho como "una táctica útil" para las elecciones, pero "muy torpe a nivel político posterior".

"Es crear un monstruo que después no se sabe cómo controlar. Alimentar el monstruo que se va a comer a tu gente. Yo creo que gran parte del electorado de Payo es colorado, no es opositor. Porque Santi Peña, con todas las presiones que hubo sobre el funcionariado público, con todo el dinero que metieron, tuvo menos porcentaje de votos que Abdo Benítez en el 2018", acotó.

Finalmente, sostuvo que imputarle o hacer que Payo vaya ahora a la cárcel sería como "intentar apagar un incendio con gasolina", ya que terminaría duplicando o multiplicando el rechazo callejero y las manifestaciones.

Peña "no tiene poder propio"

Con respecto a los resultados de las elecciones 2023, Rivarola aseveró que el Partido Colorado no tuvo una gran victoria, ya que solo fueron 90.000 votos más de lo que tuvieron en el 2018, frente al crecimiento vegetativo del electorado, pero señaló que sí fue "una catastrófica derrota de toda la oposición de los últimos 10 o 15 años".

Sostuvo que Peña fue electo finalmente por "el clientelismo" y la movilización de los empleados públicos, ante el miedo a perder su puestos, ya que no había mucha diferencia en cuanto a planes o proyectos de gobierno para beneficio de la población, así como de parte de cada campaña existió el discurso de odio.

Manifestó que ahora lo más preocupante es que en muchos años, el Partido Colorado tiene el control absoluto de los tres poderes del Estado y añadió que se debe observar cómo van a gobernar, ya que la ANR está conformada por dos partidos, el cartista y el tradicional.

"Peña es medio un desconocido en el campo político, ahora es una incógnita. Su gran contradicción es que no puede gobernar con Cartes, porque el que va a tomar las mayores decisiones es Cartes. El cartismo está viendo esto como una continuación del gobierno Cartes, no como un gobierno nuevo de un tecnócrata, él no tiene poder propio", aseveró.

Con respecto a Fuerza Republicana, Milda Rivarola auguró que los abdistas ahora "tratarán de reaccionar para salvarse" y que la guerra dentro del Partido Colorado persistirá, mientras que la oposición deberá definir si sumarse o cómo operar.

Reflexiones resaltantes

La derrota de la oposición no se debió a un fraude, sino principalmente a la falta de atención a las demandas populares, lo que derivó también en el fenómeno de Payo Cubas, como una reacción violenta de las clases más vulnerables.

El discurso de Cubas apela al instinto básico de supervivencia y se muestra como uno más del pueblo, lo que lo hace más popular y cerca de las personas más desvalidas.

Payo Cubas tiene una conexión cultural con el coloradismo y, a su vez, es resultado del impulso que le dio el Partido Colorado durante estas últimas elecciones generales.

Las malas decisiones políticas en el Senado, como retirarle su banca, contribuyeron a su ascenso e impulso popular.

"El miedo a la muerte" y la "lucha por la supervivencia" son las principales manifestaciones de los adherentes de Payo Cubas, quien se ha convertido en un líder opositor peligroso para la oposición tradicional en Paraguay.

La oposición debe analizar las causas de esta reacción y atender las necesidades de la población desde los espacios políticos.

La gobernabilidad en Paraguay será un gran desafío en Paraguay, debido a la ambición de poder del Partido Colorado y la duda sobre la capacidad de Santiago Peña para gobernar con una bancada dividida.

Esperanza Martínez, senadora del Frente Guasu y reelecta en el cargo en las recientes contiendas, también se refirió sobre el mismo punto a través de la emisora radial y sostuvo que el "fenómeno Payo" surgió como consecuencia del hartazgo de la gente ante las fallas del sistema económico.

Asimismo, sostuvo que se trata de movimientos más de derecha, que responden al fascismo y a la violencia, quienes incluso ni votan, y dijo que se espera que se desaten más figuras como las de Paraguayo Cubas, responsabilizando a los partidos de derecha.

"Hay una crisis de la representación sobre todo de la gente que no cree en el sistema, normalmente no votan. (...) Por lo general, estos movimientos son de derechas, fascistas, son violentos, intolerantes. Cuando sigue la desigualdad, lo único que trae es salir a la calle y romper todo. La derecha es el resultado de esta situación y vendrán más casos como Payo", aseveró.

En cuanto a los resultados de las elecciones, Martínez sostuvo que "fue un golpe importante para la oposición" y reconoció que deben analizar lo ocurrido en conjunto, pero consideró que se trata de una caída de la cual se levantarán, ya que "la lucha contra la desigualdad y la corrupción está intacta".

Manifestó también que los jóvenes que votaron por el Partido Colorado "son los que están en los ministerios"; es decir, funcionarios públicos.