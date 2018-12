"¡Queremos verlos, divertirnos, y divertirlos!", completó McCartney, citado en la nota de la empresa Time For Fun.

Después de visitar Chile y Argentina en el mismo mes, el músico británico aterrizará en São Paulo, la ciudad más poblada de Brasil, para dar un concierto en la noche del 26 de marzo en el estadio Allianz Parque, el mismo en el que actuó en 2014 y el año pasado.

Cuatro días más tarde, el ex Beatle ofrecerá otro recital en la noche del día 30 de marzo, esta vez en el estadio Couto Pereira en Curitiba, capital del estado de Paraná, en el sur, una ciudad en la que no actúa desde 1993, cuando ofreció un concierto para conmemorar los 300 años de la ciudad.

El tour Freshen Up arrancó en Canadá en septiembre pasado y en marzo próximo será el turno de Suramérica, con citas en Argentina –donde no actúa desde hace casi tres años–, en Chile –país que no visita desde 2014– y en Brasil, el único de la región donde tiene previsto actuar dos días distintos.

La última vez que Paul McCartney viajó a Brasil fue el año pasado, como parte de su tour One on One, en una cita memorable en São Paulo que le hizo ganar un premio por la venta de más de un millón y medio de entradas para todos sus conciertos en Brasil.

A este galardón contribuyó su histórico show en 1990 en Río de Janeiro, donde McCartney batió el récord mundial hasta la fecha de mayor público reunido para ver un concierto de rock de un solo artista en un estadio, con una asistencia de 189.000 personas.

Paul McCarntey aseguró que, de cara a estas nuevas citas en 2019, está "animado para presentar las nuevas canciones del nuevo álbum y también las que siempre amamos tocar", y lo hará en casi tres horas de concierto de canciones en solitario, de los Wings y de los Beatles, según especificaron los organizadores en el comunicado.

Las entradas saldrán a la venta el próximo jueves para el público general, aunque habrá una preventa para seguidores registrados en la página oficial del cantante dos días antes.