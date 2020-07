Pariente niega que joven de 18 años haya fallecido por Covid-19

Una tía de la joven negó categóricamente que su deceso se haya producido a causa del coronavirus y afirmó que eso es "una noticia falsa".

Explicó que 15 días antes del 17 de junio su diabetóloga le hizo todos los estudios y luego le informó a su madre que ya no funcionaba más el hígado de la joven, tampoco su riñón y que se prepare "para lo peor".

"Ella con tanta ansiedad para que llegue sus 18 años, que fue el 17 de junio, tomó ese día 30 litros de agua, hizo una comida con la familia y con dos amigas, ella no orinaba, después a los tres días se descompensó, fue al hospital del IPS con su azúcar a 700. Le dice la diabetóloga que va a quedar hasta la tarde hasta que baje su azúcar, pero eso no pasó", expresó en conversación con un medio local.

Siguió relatando que posteriormente fue trasladada al Ineram y que desde el día en que se internó ya estaba en coma.

"La doctora que le estuvo atendiendo le dice a su mamá: 'no hay más nada que hacer, el azúcar no baja, tu hija no orina porque su riñón ya no responde más', porque ella tiene diabetes congénita emocional y generalmente no viven luego mucho", expresó.

Refirió que estuvo internada ocho días en el Ineram y que su estado de salud no evolucionaba, que su sobrina seguía en coma y solo recibía 80% de oxígeno en sus pulmones y debía recibir 300%.

La mujer dijo que este miércoles se enteraron por Facebook que su sobrina falleció de Covid-19 y que en ningún momento recibieron esta información oficialmente por los médicos.

"En ningún momento los doctores le dijeron a su mamá que le iban hacer la prueba del Covid-19", expresó.

Versión del médico

Felipe González, director del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente (Ineram), dijo que la joven ya llegó con un cuadro muy delicado al centro asistencial y cuando salió de Ciudad del Este ya vino intubada y fue ingresada para la asistencia mecánica respiratoria.

Era una paciente diabética, insulinodependiente y con bloqueo renal, lo que además le produjo una falla multiorgánica.

“El comportamiento de la enfermedad en este tipo de pacientes con alta comorbilidad siempre es bastante diferente. Lastimosamente, ya llegó con un pulmón bastante difícil de manejarlo y ventilarlo”, señaló.