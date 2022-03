"Parecía que le interesaban los niños", dice ministra sobre intención de senador de recortar fondos

“Y mirá, no sé cómo calificar esta idea, porque si piensan que salvar a las empresas gasolineras, no con un préstamo, sino con sacrificar a las poblaciones más vulnerables del país, me parece muy terrible”, expresó.

Asimismo, aclaró que la cartera de Estado, al convertirse en Ministerio, no se le otorgó ni un centavo más del presupuesto. El senador pretende bajarle de rango nuevamente a secretaría.

Lea más: Senador plantea bajar el rango del MDS y Minna para fondo del combustible

”Está mintiendo en el sentido de que nosotros tenemos más gastos porque tenemos más viceministerios y direcciones. Hay viceministerios por los programas que tiene el Ministerio de la Niñez, pero se hizo una reingeniería de lo que tenía como presupuesto y nos dieron el mismo presupuesto”, manifestó.

De igual manera, sostuvo que se sacaron direcciones en la institución y organizó lo que estaba desordenado para que sea un ministerio, pero con el mismo presupuesto, “lamentablemente”.

La ministra señaló que al ser un ministerio les da mayor capacidad de gobernanza, les permite llegar a todo el territorio con mayor fuerza y se están instalando políticas públicas en el territorio municipal.

Le puede interesar: Senado y Gobierno analizan eliminar impuesto y redireccionar recursos a Petropar

“Me extraña mucho (de Sergio Godoy), porque es un senador que parecía estar muy sensible hacia los niños. Yo recuerdo haber trabajado con él en la ley de adopciones. Parecía que le interesaban los niños, pero actitudes así llaman la atención”, remarcó Martínez.

También expresó que son los senadores los que tienen la potestad de crear o eliminar órganos del Estado, pero que hacerlo así por una causa de bajar los precios del combustible, parece una muy mala señal del mensaje acerca de proteger a los niños.

“Yo no digo si se hace un proceso ordenado, en el que se ve cuáles son las instancias necesarias y los niveles de cada instancia. Pero en un momento de una crisis por falta o la carencia del combustible, sacrificar una instancia tan sensible como el Ministerio de la Niñez (sería preocupante)”, criticó.

La encargada de la cartera de Estado sostuvo que justo ahora se quiere recortar el presupuesto de los dos ministerios sociales y que no comprende esa decisión. Sin embargo, adelantó que seguirán trabajando y que hay siglos de deudas con la infancia.

“Por supuesto que en cinco años no vamos a resolver todos los problemas, pero creemos que estamos dejando políticas públicas instaladas que se pueden seguir adelante, siempre y cuando no se debilite la instancia rectora de los derechos del niño. Creemos que hay toda una campaña de debilitamiento de las instancias de protección y de participación de los niños y adolescentes”, finalizó.

La propuesta del senador Sergio Godoy se dio en el marco del conflicto generado por los actuales precios del combustible y aumento de otros productos.

El Gobierno había propuesto crear un fondo de estabilización de entre USD 100 y 120 millones, y en esa línea el senador apuntó a los recortes a ambos ministerios para subsidiar el combustible.