Paraguaya relata la "desesperante" situación tras terremoto en Turquía

En conversación con Radio Monumental 1080 AM, Limpia Concepción Figueroa, habló sobre el terrorífico momento que le tocó atravesar durante el terremoto registrado en el país europeo.

“Es algo terrorífico lo que pasó, tenemos alerta por réplicas. No sabemos dónde ir, hace frío, llueve, no existe un solo refugio y es muy desesperante”, dijo la mujer.

La compatriota, quien reside desde hace tres años en Turquía, señaló que a la mayoría de los ciudadanos el terremoto les tomó por sorpresa, ya que no hubo alertas previas.

“Yo pensé que alguien golpeaba la pared, pero era la casa la que se movía. Es como estar en una canoa, todo se movió y duró como 1 minuto. Reaccioné cuando mi hija me dijo que la casa se estaba moviendo. Mi hija me dijo que salgamos. Yo me quedé sin saber qué hacer. Uno se queda en shock”, contó.

La compatriota comentó que su situación se hace más compleja, ya que aún habla poco en turco. “Lo único que se puede hacer es buscar una zona alejada de edificios”, relató.

No hay víctimas paraguayas

Ceferino Valdez, embajador de Paraguay en Turquía, relató este lunes la situación de los paraguayos en ese país tras el terremoto de 7,8 grados que sacudió la zona. Sostuvo que una paraguaya fue afectada por el fenómeno, pero resaltó que se encuentra bien, así como los 58 paraguayos residentes en el país europeo-asiático.

Una serie de terremotos que sacudió el sureste de Turquía y los países vecinos este lunes se cobró la vida de cerca de miles de personas, así como heridos.

Hasta el momento, las autoridades turcas informaron en su último balance que ya fueron unos 2.316 los fallecidos y más de 13.000 los heridos, solo en ese país, a los que se suman otras víctimas mortales en territorio de Siria, informaron diversas fuentes.

Con diez provincias afectadas, desde las llanuras de Adana en la costa mediterránea hasta cumbres de 2.500 metros de altitud en Malatya, el terremoto de Turquía de esta madrugada no es solo uno de los más fuertes, sino también de los más extensos en muchas décadas.