Paraguay y Brasil acuerdan tarifa intermedia para energía de Itaipú

Ambos países mantuvieron desde el 2021 y buena parte del 2022 una disputa para fijar el precio de la tarifa de la energía para este año, la que finalmente se saldó con un acuerdo provisorio en USD 20,75 Kw/mes.

Las pretensiones de Paraguay eran que este monto no varíe, mientras que el Brasil propuso bajar a poco más de USD 12 Kw/mes. Finalmente, se consensuó una cifra intermedia que regirá por este año.

A la par de establecer la tarifa para el 2023, las autoridades de Itaipú acordaron que cada margen (Paraguay y Brasil) accederá a un monto de más de USD 400 millones para implementar proyectos y dar continuidad a obras y programas de alto impacto para la población. Antes de saldar la deuda por Itaipú, esta cifra era de USD 200 millones para cada lado.

En este aspecto, Paraguay- junto con sus pretensiones de mantener la tarifa- esperaba que los recursos disponibles para las obras socioambientales sean de USD 1.000 millones para cada margen, tras el pago total de la deuda por la hidroeléctrica.

Aún así, las autoridades locales aseguraron que los USD 400 millones garantizan la continuidad de grandes proyectos que beneficiarán al país. A su vez, esta tarifa intermedia permitirá a la ANDE un ahorro de unos USD 100 millones al año, recursos que serán destinados al mejoramiento del sistema de distribución.

Para Félix Sosa, titular de la ANDE, esta tarifa intermedia es importante ya que no se aplica al 100% lo establecido por el Anexo C. “Paraguay va a estar en mejores condiciones para la revisión del Anexo C. El sistema eléctrico paraguayo se fortalecerá técnica y financieramente”, afirmó.

Con este nuevo acuerdo, además, se garantizan los ingresos que son remesados mensualmente a ambos países en concepto de royalties, utilidades y compensaciones estipulados en el Anexo C del Tratado y sus respectivas Notas Reversales.

Se estima que desde el mes de agosto de este año, ambos países iniciarán el diálogo en torno al Anexo C del Tratado y sus respectivas Notas Reversales.

Para quienes defendían la idea de mantener el precio de la tarifa, la reducción de esta resulta más beneficioso para el Brasil, ya que ENBPar se hace con el 80% de la electricidad generada por Itaipú Binacional.