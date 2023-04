Paraguay ya perdió en la tarifa de Itaipú, sostienen expertos

El ingeniero Cáceres, ex gerente técnico de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), afirmó que el usuario final en Brasil ya está pagando una tarifa reducida, y “eso no va a cambiar”. Reclamó que habían solicitado información sobre la definición del año pasado, pero la Itaipú negó los datos. “Todo indica que Brasil ya definió la tarifa de este año. No hay señal de que ellos van a revisar esa tarifa”, lamentó.

A su turno, el doctor Oxilia Dávalos cuestionó que Paraguay no haya conseguido mejores beneficios en la definición de los últimos dos años, y se haya mostrado sin estrategia clara. “Posiblemente, perdimos el efecto de la oportunidad, de aplicar la estrategia en el momento oportuno, en el sentido de negociar una mejor compensación por nuestra energía”, señaló.

Cáceres también refirió que Brasil, al nombrar a cuatro ministros en el Consejo de Administración de la entidad, entre ellos el jefe de la Casa Civil, “que es hombre de absoluta confianza de Lula da Silva, da la señal que para ellos Itaipú tiene una importancia superlativa”. “Este es uno de los consejos del Gobierno brasilero con mayor poder político de esta época democrática que vivimos”, resaltó.

Criticó que el Gobierno paraguayo no haya tomado conciencia de la entidad como “un tema estratégico. “El usuario final en Brasil ya está pagando una tarifa reducida, eso no va a cambiar”, adelantó.

NADA QUE HACER. Al mismo tiempo, Cáceres indicó que este Gobierno “ya no tiene nada que hacer”. “No hemos avanzado nada. Los brasileros sacaron todas las ventajas. El Gobierno que venga debe conformar un consejo con las mejores personas que tengamos en el ámbito técnico y político para obtener los mejores resultados. Necesitamos una hoja de ruta transparente, para entrar a jugar un partido donde ya tenemos unos cuantos goles en contra, porque esa disminución de tarifa sin haber obtenido nada es difícil de revertir”, señaló.

Por otra parte, Oxilia afirmó que se espera que el costo de la tarifa de Itaipú baje, porque el anterior valor tenía una estructura en que el componente de la deuda era más del 72%. “Ahora sin deuda, la tarifa tiende a bajar, según las reglas actuales, de eso no hay duda”, opinó el experto. Añadió que Paraguay puede obtener mayores beneficios en los royalties, por ejemplo, porque pueden aumentar, pero insistió en que se perdió la oportunidad de haber solicitado un plus mayor por la energía que cede a Brasil.

Igualmente, dijo que los negociadores de Itaipú han perdido la confianza del pueblo porque esconden datos, recordando que el año pasado no informaron en qué se gastaron los recursos adicionales que supuestamente se obtuvieron. “Todo es perjudicado por una falta de transparencia. No sabemos dónde están los beneficios”, criticó Oxilia.

LAS CIFRAS

20,75 dólares por kilovatio al mes es la tarifa actual de Itaipú, cifra que Paraguay pretende se sostenga este año.

16,19 dólares por kilovatio al mes es la tarifa de transferencia aprobada por la Aneel de Brasil este año para el país vecino.