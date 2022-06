“Hace medio año que extraño a mi hija y desde hace exactamente seis meses no tengo señales de vida, ningún mensaje, carta o fotos de ella. Me imagino que a Lara no le va mal contigo, pero sé que a ella tampoco le va bien”, comenzaba diciendo afligido el hombre en el material que fue difundido por NPY.

Asimismo le aseguró a la mujer que los abuelos de la niña, su hermano, amigos y todos sus allegados en su país la extrañan, por lo que le pidió que recapacite y se ponga en su lugar, debido a que se encuentra muy dolido por no poder estar con su hija.

“Anna, nos conocemos desde hace más de 16 años y sé que eres muy empática y puedes empatizar con lo que siento. También sé que tú tampoco lo estás haciendo bien porque solíamos ser los mejores padres separados que jamás haya tenido Lara, muchos nos admiraban por eso”, continuó.

Seguidamente, le recordó a Anna que las autoridades de distintos países la están buscando y que en varias ocasiones estuvieron al borde de encontrarla. Aseguró que estuvo por varias semanas en Paraguay, donde trabajó de cerca en la búsqueda de Lara.

“La soga a tu alrededor se está poniendo cada vez más apretada y esto no hace las cosas agradables para Lara. Seguro que no quieres que Lara pase toda su vida huyendo, eso no tiene sentido. Sé que eres capaz de hacer lo correcto para tu hija”, aseveró el hombre.

Por otra parte, Blank manifestó que cuenta con el apoyo del reconocido abogado alemán Ingo Bott, quien lo está acompañando en todo el proceso y está en contacto con las autoridades de América, mientras le aseguró a la madre que ya no debe preocuparse por la emergencia del Covid-19.

“También debes saber que ya no hay requisito de mascarillas, no hay más pruebas en las escuelas y nunca se introdujo el requisito de la vacunación. La gente se vuelve a encontrar, es como si todo el país se moviera hacia una nueva era, una segunda oportunidad”, aseveró, dando a entender que espera que la mujer permita que Lara vuelva a su hogar.

En ese mismo sentido, aseguró que también existe una segunda oportunidad en cuanto a la aplicación de la ley y que, si bien es sabido que lo que ella hizo junto con su pareja Andreas Rainer Egler, padre de la otra niña, es ilegal, de todos modos “trabajará para que vuelvan a ser una familia”.

“Espero que mis palabras hagan una diferencia en ti, todo lo que ha pasado en los últimos meses ha dejado mucho dolor y cicatrices en el corazón. No guardaré rencor y sé que cuando Lara esté bien de nuevo, entonces volveré a ser feliz y seremos tan buenos padres como antes”, expresaba el desolado padre, pidiendo finalmente a Anna Egler que cuide bien de su hija.

La pareja Egler ingresó a Paraguay el pasado 27 de noviembre con las niñas alemanas de 11 años, Clara Magdalena Egler y Lara Valentina Blank. La primera sería hija del hombre Andreas Egler, de 46 años, mientras que la segunda es hija de Anna Egler. Esta última es cantante de ópera, cuyo apellido de soltera es Scharpf, de 35 años.

Los dos padres serían antivacunas contra el Covid-19 y llegaron al territorio nacional sin la debida autorización de los otros progenitores de las desaparecidas, Filip Blank y Anne Maja Reiniger-Egler.

Por ello, la Justicia alemana revocó la patria potestad de los dos padres antivacunas y otorgó la exclusividad de la patria potestad a la mamá de Clara, además de la guarda de Lara.

Los dos padres que tienen a las niñas alemanas buscadas ya tienen una orden de captura internacional, una alerta roja mediante Interpol y una alerta amarilla a nivel internacional por el caso.