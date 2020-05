Max Narváez Matto, abogado Lilian Zapata y Reiner Oberuber, mamá y padrastro de Juliette, mencionó que la investigación fiscal no tiene ningún avance y que no cuenta con pruebas ni indicios de que haya existido una participación de sus defendidos en la desaparición.

“Se hicieron los exámenes de los objetos encontrados en la camioneta del señor Reiner y dieron negativo. No era sangre. De 12 a 15 muestras que se llevaron solo quedaron dos que son muy pequeñas para hacer ADN y quedó un paño con sangre, pero en realidad es algo parecido a sangre, pero no es sangre, lo sacaron del basurero de la familia, y eso es todo lo que tienen”, comentó el letrado.

Narváez Matto explicó que la sangre sería de una mujer, pero que no pertenece a un hombre o una niña. Agregó que en la mañana de este viernes se presentaron ante el Juzgado de Garantías de Caacupé los elementos incautados de dos ciudadanos alemanes que serán entregados al perito para la extracción de datos.

“Lo único que tenemos es esto, la persecución inmisericorde de mis clientes Lilian Zapata y Reiner Oberuber, acusándolos de delitos que no pudieron haber cometido”, refirió a medios locales.

Agregó que la acusación de la Fiscalía presenta contradicciones ya que están imputados por abandono cuando la investigación de la desaparición se realiza desde el hogar de la pareja.

“Son cuestiones contradictorias que lastimosamente se dan todavía en nuestro país, porque hay jueces que no se ponen los pantalones largos y resuelven como tienen que resolver de acuerdo a derecho”, señaló.

El abogado mencionó que Oberuber se encuentra abierto a someterse al polígrafo aunque esto no está admitido como prueba judicial. “Entonces para qué nos someteríamos, pero no hay ningún problema. Podemos hacer el detector de mentiras, pero no es 50% seguro”, concluyó.

Reiner Oberuber, padrastro de Juliette, fue trasladado este viernes hasta el Departamento de Judiciales de la Policía Nacional, donde estará recluido por disposición de la jueza. Por su parte, Lilian Zapata se encuentra recluida en la Comisaría 17ª de Mujeres, en Trinidad. Ambos están imputados por los supuestos hechos de violación del deber del cuidado y abandono.

Hasta el 22 de mayo se tomaron más de 30 declaraciones testificales y ampliaciones de declaraciones, y más de 12 allanamientos en diversas zonas de los departamentos Central y Cordillera a fin de dar con el paradero de Juliette, quien desapareció de una propiedad de Emboscada el pasado 15 de abril.