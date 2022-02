Países del Mercosur, menos Brasil, condenan ataque de Rusia a Ucrania

El único país del Mercosur que no aprobó condenar el ataque ruso a Ucrania es Brasil.

Asimismo, señalaron que el hecho viola los principios y los derechos internacionales de soberanía, independencia, unidad e integridad territorial y aseveraron que dichos ataques “ponen en riesgo la estabilidad mundial”.

“En consideración a que el Mercosur es un bloque regional declarado como zona de paz y libre de armas de destrucción en masa, apelan vehementemente a la suspensión de la agresión y al retiro inmediato de las fuerzas militares rusas del territorio ucraniano para el inicio urgente de negociaciones diplomáticas conducentes a una solución pacífica, aceptable y duradera en el marco de la Carta de las Naciones Unidas”, expresa parte del comunicado que fue publicado en la página de la Cancillería Nacional.

Asimismo, los representantes del bloque manifestaron la importancia de la vida y la seguridad de sus ciudadanos, por lo que aseveraron que cooperarán en la protección de los mismos. Por ello, pidieron apertura por parte de Rusia y de Ucrania para permitir el acceso sin demoras de sus nacionales a fin de que sean asistidos.

Brasil desaprobó pronunciamiento

Por su parte, Jair Bolsonaro, mandatario del Estado de Brasil, también miembro del Mercosur, desaprobó este viernes la postura de los demás presidentes y no firmó el comunicado.

En ese sentido, el canciller nacional, Euclides Acevedo, lamentó la decisión del Brasil y señaló que no puede el Mercosur estar fuera de línea de la Organización de las Naciones Unidas.

https://twitter.com/AM_1080/status/1497282638423416844 Brasil desaprueba expresarse como Mercosur sobre el conflicto Rusia - Ucrania



"Lamentablemente dicen que cada país debe pronunciarse por sí solo. No es lo mismo la declaración de un país que la de un bloque. Argentina y Uruguay sí apoyan", Euclides Acevedo#AM1080 pic.twitter.com/aDQNJ51HKc — Monumental AM 1080 (@AM_1080) February 25, 2022

"Lamentablemente dicen que cada país debe pronunciarse por sí solo. No es lo mismo la declaración de un país que la de un bloque. Nosotros no podemos estar en la obscena neutralidad, pero es importante estar en la línea de las Naciones Unidas", sentenció Acevedo a través de Monumental 1080 AM.

Numerosos países ya se pronunciaron sobre la situación de Rusia y Ucrania y en su mayoría pidieron apostar por las vías diplomáticas y respetar la integridad territorial de las naciones.

Asimismo, el papa Francisco visitó este viernes la Embajada de Rusia ante la Santa Sede para manifestar "su preocupación por la guerra" en Ucrania. La tensión entre ambos países se arrastra desde fines del año 2013, cuando Rusia impidió que Ucrania se convierta en parte de la Unión Europea.

Ucrania fue invadida por el Ejército ruso en horas de la madrugada del jueves y ya se registraron los primeros muertos. Nueve regiones de ese país fueron atacadas, en su mayoría infraestructuras militares, aeropuertos y aeródromos.