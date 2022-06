Padre de Marcelo Pecci dice que no hay un solo autor intelectual

El hombre habló nuevamente sobre la prevalencia del crimen organizado a nivel internacional y, al respecto, indicó que es “lo peor que puede existir” y que actualmente permea en todo el mundo.

Si bien Francisco Pecci dijo que espera que se llegue a los responsables del asesinato de Marcelo “en homenaje a toda la población”, aseguró que, como padre, ya no podrá dejar atrás la tristeza, ya que a su hijo no lo devolverán.

“Como ciudadano paraguayo, amante de la justicia, siempre y cuando los hechos delictivos son esclarecidos, eso va en beneficio de la lucha contra el crimen, pero, como padre, está todo bien, pero mi hijo ya murió y esa tristeza es para toda la vida”, expresó con tristeza Pecci.

Francisco Pecci también relató que en su momento su hijo se preguntó “para qué iban a querer matar a un fiscal”, ya que para él los miembros del crimen organizado “actúan sobre cosas más importantes”.

También aseguró que en varias ocasiones le insistió al fiscal de la Unidad contra el Narcotráfico para que se traslade de área, pero que él se negaba, ya que "amaba lo que hacía". Además, Pecci le dijo a su papá que, en caso de que le pasara algo, “sería la voluntad de Dios”.

Nota relacionada: Crimen de Marcelo Pecci: Autoridades dicen estar "cerca" de dar con autores morales

“Yo hasta le dije cierta vez: 'Marcelo, por qué mejor no se libera la venta de estas drogas'. 'No, papá, sería peor (le respondió)'. Entonces, él estaba convencido de que hay que luchar. Él estaba enamorado de su trabajo y, aunque le insistía que deje, no me iba a hacer caso”, expresó.

Bebé de Claudia Aguilera será varón y se llamará Marcelo Pecci

Francisco Pecci reveló que la viuda de su hijo, Claudia Aguilera, quien está embarazada, tendrá un varón en octubre y que será “el hijo póstumo”, que llevará por nombre Marcelo Daniel Pecci Aguilera.

Asimismo, destacó el cariño que toda la familia Pecci siente por Aguilera, a quien consideran una gran persona.

https://twitter.com/AM_1080/status/1532832911019450368 "Claudia va tener un varón, nacerá en octubre y se llamará Marcelo Daniel Pecci Aguilera"



Anunció el padre de #MarceloPecci, Francisco



"Ella es de nuestra familia, una excelente persona. Lo vio caer muerto y le cerró su ojo. Fue valiente porque estaba sola"#AM1080 pic.twitter.com/PXQtBNhixb — Monumental AM 1080 (@AM_1080) June 3, 2022

“Es como de nuestra familia Claudia. Es una excelente mujer que lo vio caer muerto y le cerró los ojos (a Marcelo Pecci). Y fue valiente porque estaba sola ahí”, resaltó el padre del fallecido fiscal.

Las autoridades colombianas informaron este mismo viernes que un total de cinco personas fueron capturadas como sospechosas de perpetrar el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci en Colombia. Cuatro de los detenidos son de nacionalidad colombiana y uno es venezolano.

Posteriormente, el ministro del Interior de Paraguay, Federico González, manifestó que "están muy cerca de dar el siguiente paso", cuyo objetivo es capturar a los autores intelectuales del crimen.

El fiscal especializado contra el crimen organizado fue asesinado el pasado 10 de mayo cuando se encontraba en una playa de la Isla de Barú, en Cartagena, Colombia, hasta donde fue con su esposa Claudia Aguilera para su luna de miel.