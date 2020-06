Pablo Seitz desmiente a empresario en caso de compras traídas de China

A criterio del titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), Pablo Seitz , las declaraciones del empresario Ignacio Pidal, quien había proveído insumos médicos desde China para la Dirección de Aeronáutica Civil ( Dinac ), carecen de validez y no tienen sustento documental.

“Yo creo que ni siquiera vale la pena hacer ningún tipo de opinión, porque carece de todo sustento y veracidad. No sé si hay procesos que fueron mencionados que carezcan de investigación por parte de la DNCP y con notas negativas, que no corrieron con la aprobación de Contrataciones”, expresó Seitz en contacto con Monumental 1080 AM.

El alto funcionario se refirió al tema tras las declaraciones del empresario Pidal, quien dijo este domingo durante un programa televisivo que las compras de la Dinac en el marco de la lucha contra el Covid-19 no se realizarían sin tener de lado a Contrataciones Públicas.

En este sentido, el empresario involucró a la pareja sentimental del director de la DNCP, Pablo Seitz. “A mí me dijeron, gente que no puedo develar y que me envía mensajes, que la novia de Pablo Seitz es la del diezmo. La que cobra el 10%”, según refirió.

“Las menciones personales me voy a reservar y carecen de todo indicio de veracidad. Se tiene que decir con documentaciones y me parece muy peligroso que entre ciudadanos nos acusemos sin elementos”, agregó Seitz al respecto.

El director mencionó que considerará acciones judiciales contra el empresario más adelante, pero aclaró que por el momento estará analizando la situación.

Además, argumentó que desde la DNCP se realizó un trabajo objetivo con relación a las cuestionadas licitaciones de Dinac, Petropar y el Ministerio de Salud, por lo que esta semana se estarán culminando cuatro sumarios a empresas que proveyeron insumos de manera irregular.

"La DNCP no tuvo ninguna intervención de lo que se venía haciendo en el marco de las compras por vía de la excepción, a diferencia de los otros procesos, donde todos son previamente publicados y aprobados por la Dirección", concluyó.