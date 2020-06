Pidal: “Melgarejo y Silva son los cerebros de compras desde China”

Ventilador al máximo. En declaraciones realizadas anoche al programa Después de Todo, emitido por NPY, el empresario Ignacio Pidal apuntó a Édgar Melgarejo, ex titular de la Dinac, y a Raúl Silva, secretario paraguayo del Comité Ejecutivo de Yacyretá, como principales responsables de la compra de los insumos chinos.

“El cerebro de todo esto (las compras), desde un principio, fueron Melgarejo y Silva”, dijo el empresario que había denunciado la sobrefacturación en mascarillas de parte del ex director de la Dinac. El empresario reveló que tuvo una reunión con el ex titular de la Dinac, donde le propusieron poner un precio más alto a las camas. “A qué precio estás consiguiendo las camas me pregunta (Melgarejo). Le digo que a 110 dólares, son 100 dólares en el norte y 10 dólares hasta mi depósito, las de tres articulaciones”. “Bueno, eso vos nos vas a facturar en 200 dólares”, reveló Pidal al detallar la conversación. Al salir de dicha reunión, se comunicó con Mónica Seifart, asesora jurídica de la Presidencia de la República. ”Al salir de ahí le llamo a Mónica y le digo: ‘Mónica, me mandaste con un delincuente’”. Reveló que en dicha reunión estuvo presente el referente de la binacional Raúl Silva. Luego de haber hablado con la asesora jurídica de la Presidencia, todos dejaron de comunicarse con él, reveló. Incluso el ex director de Administración y Finanzas de Salud, Alcides Velázquez, quien le llamaba para conocer la cotización de productos en China. Asegura que Raúl Silva se encontraba en el equipo de compras para el Covid-19. La primera compra está hecha por Melgarejo, Silva y los Peirat (empresarios). El segundo avión que llegó, cree que las compras ya las hicieron los Ferreira, propietarios de Imedic y Eurotec. “Lo que a mí me dijeron y lo que salió a la luz es que Silva (Raúl) fue a buscarlo a Justo Ferreira para que ponga su empresa para el negocio”. Según siguió relatando, el funcionario de la EBY llevó a Ferreira hasta una reunión en Mburuvicha Róga con el presidente de la República, Mario Abdo, a pedido del titular del Ejecutivo. Cuando los Ferreira se sumaron al negocio, la primera compra ya estaba hecha y ellos se encargaron de traerla al país. Las otras ya fueron hechas por el clan, según contó Pidal. Fue enfático al señalar que las empresas que trajeron la carga desde China, Imedic y Eurotec, no se equivocarían en importar unas camas diferentes a las especificadas en el pliego de bases y condiciones. Más aún con los años que vienen proveyendo al Estado. “Ferreira no se va a equivocar. Peirat hizo la compra y esa compra la pusieron para que la importen los Ferreira”, detalló Pidal. Hasta el momento, los referentes de Imedic y Eurotec no brindaron declaraciones. HACIA CONTRATACIONES “Los Ferreira están callados y ocultos hasta que los siga protegiendo el Gobierno. Ellos saben mucho que no le conviene al Gobierno que se sepa”, dijo. Mencionó además que las compras no se realizarían sin tener de lado a Contrataciones Públicas. En este sentido, el empresario involucró a la pareja sentimental del director de la DNCP, Pablo Seitz. “A mí me dijeron, gente que no puedo develar y que me envía mensajes, que la novia de Pablo Seitz es la del diezmo. La que cobra el 10%”, según dijo. Cuestionó también que en el ente no se habían dado cuenta de detalles que él descubrió, como los números para diferenciar el tipo de mascarillas. Por otro lado, manifestó que podía haber participado de la sobrefacturación, pero trayendo productos de buena calidad.



NUEVA AMENAZA A LA SALUD



SILENCIO. “Hermanos Ferreira callan porque están protegidos por el Gobierno”, dice el empresario.



EXPANSIÓN. También involucró a la pareja del director de Contrataciones Públicas, Pablo Seitz.



Ignacio Pidal