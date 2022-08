Las hijas del ex vicepresidente de la República, Óscar Denis , secuestrado hace 700 días por el Ejército del Pueblo Paraguayo ( EPP ), llegaron hasta la sede del Congreso Nacional. La vocera fue Beatriz, quien desde la banca que ocupó su padre de en el Senado, lanzó duras críticas al Gobierno por su inacción y falta de interés.

“No hay políticas de Estado impulsadas desde el Gobierno para (que los secuestrados) vuelvan a sus hogares. El Gobierno prioriza la política partidaria por encima de la seguridad de los paraguayos”, expresó tajante a casi dos años del secuestro de su papá.

No es la primera vez que las hijas del ex vicepresidente cuestionan la falta de voluntad del Gobierno para lograr la liberación de Óscar Denis y de los otros dos compatriotas que siguen en cautiverio: Edelio Morínigo y Félix Urbieta.

Beatriz Denis sostuvo que en todo este tiempo “la familia solo recibió discursos rimbombantes” de las autoridades, pero como "un contenido vacío" como "la habitación de su padre.

"Papá no está con nosotras, don Félix no está con sus hijas y Edelio no está con sus padres", manifestó con una voz entrecortada.

“Papá cumple 700 días ¿Podemos vivir con tanto dolor? ¿Cómo lidiar con tanta impotencia? ¿Por qué el Gobierno demuestra tanta indolencia?”, se preguntó impotente e insistió que el trabajo de las principales autoridades del país es velar la seguridad de los paraguayos y paraguayas.

La portavoz de la familia reconoció que la situación cada día que pasa se vuelve más dura y solo claman por noticias sobre su padre.

"Hemos golpeado puertas de embajadas, hemos escuchado que el secuestro no es una industria y que el Gobierno ha tenido una victoria estrategia sobre el EPP, pero papá no está con nosotras", reprochó con fuerza,

Además, afirmó que si no hay resultados contra los grupos armados se deben cambiar las estrategias de búsqueda.

Óscar Denis fue secuestrado el 9 de setiembre del 2020 en un camino interno de su estancia Tranquerita, ubicada en la ciudad de Yby Yaú, Departamento de Concepción.

La única vez que los secuestradores se comunicaron con la familia fue para pedir que realice una donación de víveres a comunidades por valor de USD 2 millones para la liberación.

Así como Óscar Denis, Edelio Morínigo permanece en manos del EPP, mientras que Félix Urbieta fue secuestrado por el Ejército de Mariscal López.