Oficial de Policía inspeccionaba su cartera, dice jefa de Relaciones Públicas

"En un momento se dijo que estaba revisando las pertenencias de los detenidos, no, esa cartera es de su propiedad", explicó Andrada.

La uniformada supuestamente manifestó que tenía puestos guantes de látex y tapabocas y que estacionó cerca de la casa su vehículo particular y quería sacar la llave de su vehículo para darle al compañero que estaba con ella, para que le acerque más.

Según Andrada, la agente manifestó que tenía las manos mojadas y que el guante también estaba mojado. Agregó que mientras esperaban la orden judicial para realizar el allanamiento para ingresar a la residencia donde estaban 15 taiwaneses, permanecían en la calle y se estaban mojando, por lo que se le dificultaba mucho meter la mano dentro de la cavidad de la cartera.

Policía.mp4 Video: Gentileza.

Dijo que cuando sacó la llave, salió con su mano un paquete de tapabocas de color negro y que al sacar esa bolsa quedaron pegados a su guante dos billetes de G. 100.000 y dos de 50 euros de su propiedad. Insistió en que, como estaban mojados, sacudió los billetes y los introdujo en su ropa interior para salvaguardarlos.

Denuncia de supuesto robo de USD 100.000

La comisaria María Elena Andrada contó que este miércoles, en horas de la tarde, hubo un procedimiento en la residencia ubicada en Ciudad del Este, Departamento de Alto Paraná, que fue realizado por cinco suboficiales que pertenecen a la Agrupación de Tránsito de la Policía Nacional, de Ciudad del Este, quienes habrían ingresado a la vivienda siguiendo a un taxi que transportaba a un ciudadano oriental.

Dijo que cuando llegaron a la vivienda se levantó el portón eléctrico, ingresó el taxi y, según manifestaciones de los intérpretes de los 15 taiwaneses, los cinco policías que estaban semiuniformados ingresaron con arma en mano, los pusieron cuerpo a tierra y llevaron todos los objetos de valor, se apoderaron del circuito cerrado y que fueron privados de USD 100.000.

El hecho habría sucedido entre las 12.45 y las 13.00, según el relato de los ciudadanos orientales.

Contó que el jefe de Investigación de Delitos de Alto Paraná, comisario Javier Flores, recibió una llamada para consultarle si su gente estaba haciendo un procedimiento a una vivienda, a lo que Flores respondió que no.

Un rato después volvió a llamar la persona y le dijo que si no era personal de Investigaciones se estaba perpetrando un robo, tras lo cual le dio todas las coordenadas de la residencia en donde ocurría el hecho.

Dijo que cuando los agentes de Investigaciones llegaron al lugar, vieron que el portón se abría y salían dos vehículos con los agentes policiales y los retuvieron afuera. Agregó que como no sabían de quién se trataba, pidieron una orden de inspección al Ministerio Público.

La comisaria Andrada siguió relatando que la fiscala Analía Rodríguez acompañó al jefe de Investigaciones al lugar del hecho y, tras una inspección, confirmaron que se trataba de policías los que estaban en los vehículos.

"No tenemos informe, ellos no estaban trabajando a cargo de nadie, ellos no recibieron la orden de hacer ningún procedimiento, actuaron de manera personal y de esa misma manera van a responder por sus actos", afirmó.

Dijo que hay "una suerte de campanas que a veces sueltan la información y a lo mejor esta campana dio alguna información y estos utilizaron para provecho personal".

No se hallaron evidencias

La jefa de Relaciones Públicas aclaró que no se encontraron evidencias en el interior de los vehículos.

"No se encontró nada relacionado con lo que ocurrió en la vivienda. No puedo decir si se efectuó o no (el robo), porque a mí no me consta que hayan habido los USD 100.000 ahí", expresó.

Contó que cerca de la medianoche de este miércoles, la fiscala recibió el video donde aparece la uniformada inspeccionado la cartera y ordenó que la oficial vaya a la oficina del comisario Flores. Agregó que luego se constituyó en el lugar y conversó con la oficial, también revisó su vehículo y la cartera que ella tenía.

Finalmente, quedaron aprehendidos los cinco agentes de la Agrupación de Tránsito, además de la suboficial y un compañero que aparece en el video, ambos del Departamento de Investigaciones.

El caso guarda relación con un segundo allanamiento que se realizó el miércoles en una vivienda donde se detectó la presencia de 15 ciudadanos taiwaneses que ingresaron al país sin someterse a los controles sanitarios dispuestos por el Gobierno tras el brote del coronavirus.