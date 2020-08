No satisface respuesta de Mazzoleni sobre denuncia de sobrefacturación

Nota relacionada: "No existe tal sobrefacturación", dice ministro Mazzoleni sobre compras de ventiladores

El ministro señaló en el programa La Lupa, emitido por Telefuturo, que de las cinco empresas que se presentaron para la licitación, la mayoría tuvo problemas con la disponibilidad del volumen requerido y el tiempo de entrega.

Sin embargo, estos argumentos no fueron suficientes para la diputada Rocío Vallejo, quien refirió explícitamente que “la respuesta no convenció y ni siquiera leyó el informe antes de ir al programa”, en contacto con radio Monumental 1080 AM.

La legisladora enfatizó en que los datos se desprenden de un trabajo técnico y muy minucioso de la Contraloría General de la República, cuyos cuestionamientos no pudieron ser respondidos por el Ministerio de Salud Pública.

“Los números cantan, no hay forma de justificar la diferencia tan grande, el costo de importación con lo que pagó el Ministerio”, expresó.

La denuncia expone que no se justifica la fijación del precio referencial de G. 220 millones por cada ventilador, cuando la compra fija como referencia tenía el precio unitario de G. 169 millones.

Según el documento, la empresa Dysa Healthcare SA ofertó los ventiladores a un precio superior del 243% respecto al valor de los equipos médicos ingresados al país, incluyendo el costo del bien, impuestos y honorarios del despachante.

Renuncia de Juan Carlos Portillo

La legisladora también criticó el accionar del ex viceministro de Salud, Juan Carlos Portillo, quien renunció tras hacerse viral un video en el que se lo ve compartiendo un cumpleaños sin tomar las medidas sanitarias recomendadas.

Calificó de vergonzoso y lamentable en vista de que se trató de una autoridad que lleva adelante la campaña para respetar el uso de mascarillas y el protocolo de la institución sanitaria.

"Es una bofetada a la ciudadanía y una ofensa directa. Pero el viceministro tuvo la buena decisión de seguir las instrucciones de renunciar", expresó.

Portillo renunció a las pocas horas de que el video del festejo de cumpleaños de la modelo Magalí Caballero, quien sería su pareja sentimental, corriera por todas las redes sociales.