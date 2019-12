Nicanor defiende la "sabiduría e inteligencia" de Mario Abdo

El director paraguayo de la Entidad Binacional (EBY) apuntó contra los grupos políticos “ambiciosos” que cuestionan la gestión de Abdo Benítez. “La crítica por rencor y maldad, sin esperanza y sin anuncio, termina como una práctica nociva para la sociedad”, aseguró.

Para Nicanor, el titular del Ejecutivo tiene una filosofía política bien definida y sabe escuchar las críticas, así como a la ciudadanía.

“Hay una filosofía política, el presidente ejerce un liderazgo democrático. Muchos piden liderazgo fuerte y duro. No necesitamos líderes que se ubiquen por encima de la sociedad. No necesitamos jóvenes que se creen dueños de la verdad, autoridades que repriman. No necesitamos líderes que aniquilen las particularidades. Necesitamos liderazgos que sepan escuchar”, afirmó.

Duarte Frutos aseguró que “la tolerancia para escuchar, para tolerar las críticas es sabiduría e inteligencia”.

“A los jóvenes les digo, luchen por la democracia, por líderes firmes pero flexibles en defensa de la soberanía nacional. Mediten lo que leen y escuchen, no sean pensados por líderes oportunistas. No hablamos de partidos, hablamos de un sueño común”, aseguró.

El titular paraguayo de Yacyretá reconoció que la contextura económica hizo que sea un año complicado para la gestión del mandatario. Criticó a aquellos que aprovechando la situación compleja buscaron con “ambiciones torcidas tumbar a un gobierno”.

Las declaraciones de Nicanor se dan como respuesta a las fuertes críticas que recibió Mario Abdo Benítez durante su primer año como jefe del Poder Ejecutivo, principalmente respecto a su liderazgo y la falta de un plan de gestión eficaz.