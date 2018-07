Netflix supera a HBO en nominaciones a premios Emmy

Games of Thrones, un éxito mundial, obtuvo 22 nominaciones, entre ellas a Mejor Serie Dramática. La siguieron el programa de humor Saturday Night Live (de NBC) y la serie de ciencia ficción Westworld (HBO) con 21 cada uno, y el drama distópico The Handmaid’s Tale (Hulu) con 20.

La fantasía medieval competirá por mejor drama con el ganador del año pasado, The Handmaid’s Tale, que también recibió nominaciones para sus actrices Elisabeth Moss, Alexis Bledel, Samira Wiley, Ann Dowd e Yvonne Strahovski.

Otros contendientes por el premio a Mejor Serie Dramática son The Crown, el drama familiar This Is Us (NBC), la serie ambientada en la Guerra Fría The Americans (FX) y Westworld.

Game of Thrones no estuvo nominada en 2017 porque fue emitida más tarde que lo usual.

En la categoría Mejor Serie de Comedia compiten Atlanta, The Marvelous Mrs. Maisel, Black-ish, GLOW, Curb Your Enthusiasm, Barry, Silicon Valley y Unbreakable Kimmy Schmidt.

Apenas cinco años después del lanzamiento de su primera serie original, House of Cards, el servicio de streaming Netflix puso fin al reinado de 17 años de HBO como cadena más nominada en los Emmy.

Netflix recibió 112 nominaciones por programas que van desde el drama supernatural Stranger Things hasta la comedia de lucha femenina GLOW, pasando por The Crown, Godless, y el reality Queer Eye.

HBO, recientemente adquirida por la operadora de telefonía móvil AT&T Inc, sumó 108 nominaciones, y destacó en un comunicado que fue el octavo año en que recibe 100 nominaciones o más. NBC cosechó 78.

Los premios Emmy se entregarán en Los Angeles el 17 de septiembre, en una ceremonia presentada por los comediantes de Saturday Night Live Michael Che y Colin Jost.