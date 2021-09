A través de una conversación con Última Hora, Nakayama explicó que estuvo conversando con su equipo técnico y no coinciden con los resultados de la encuesta y creen que las muestras no fueron tomadas en relación con la representatividad que tienen los sectores con el padrón.

"Se le dio mayor preferencia a algunos lugares que a otros, hay distritos de Asunción que tienen mayor o menor peso electoral, en Trinidad o en Zeballos Cué se le dio poca participación y son lugares donde nosotros estamos más fuertes. Creemos que está mal tomada la muestra, nos parece llamativo que el sector juvenil haya salido a favor de Nenecho", agregó.

El liberal comentó que encomendaron otro sondeo a una empresa internacional y que los resultados estarían en el transcurso de esta semana.

Otro punto que mencionó es que el nivel de gente que no votaría y el de los indecisos no se refleja en la votación, ya que el nivel de la gente que no votaría son personas que no pueden participar en porcentaje, porque no van a votar.

Además, el candidato liberal sostuvo que le llama la atención que un 35% de los encuestados no lo conoce, según el sondeo, sin embargo, tienen el reporte del mes de julio que arroja como resultado que tiene un 81,5% nivel de conocimiento y que en el último corte que hicieron en setiembre les arroja nivel de conocimiento de un 93%.

"No nos parece que la encuesta realizada refleje la realidad", agregó.

Por último, mencionó que el objetivo principal es "salvar a la ciudad de Asunción" y para ello tiene propuestas en infraestructura, cultura, deporte, administrativa, finanzas, entre otros.

Si las elecciones fueran hoy, el 42% de los consultados en la encuesta respondieron que votará por Nenecho Rodríguez. En tanto que el 32% se juegan por la figura del liberal Nakayama, quien aglutina a su entorno a un conglomerado de agrupaciones que le apoyan.

Muy atrás quedaron en el sondeo Johanna Ortega, de la Alianza Asunción para todos, y Diego Oliver, de Cruzada Nacional. Ambos solamente con el 1% de la preferencia.

Un punto resaltante de la encuesta es que el 13% no votará por ninguno de los candidatos que están en carrera electoral. Mientras que hay un 11% de las personas que dijeron que no saben aún a quién votará en los comicios a realizarse el 10 de octubre.

El postulante liberal es menos conocido que el colorado, un 35% de los encuestados no lo conoce, según el sondeo.