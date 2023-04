Nacen trillizos con más de 2 kilos cada uno en Hospital San Pablo

¡Emocionante! Nacieron trillizos en el Hospital San Pablo



♦ Son dos varoncitos y una nena, todos tuvieron más de 2 kg.



"Si me preguntan los nombres, todavía no identifico. Uno es Axel y el otro Alex pero no sé cuál es cuál", dijo entre risas el emocionado papá.