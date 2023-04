Mujeres coloradas se suman a la Concertación Nacional

“Como mujer colorada siempre escuché muchas quejas. Siempre ayudé a las personas. Sé qué es no tener nada en el día a día. Soy colorada desde hace años, pero la gente para la que trabajé es la que me dio la espalda. Hablé con mi gente y me dijeron que hay que buscar el cambio. Tenemos esperanza por un Paraguay mejor. Estoy aquí por mi bandera tricolor”, dijo.

La mujer recordó que cuando se aproximan las elecciones, los candidatos colorados aparecen en sus domicilios con promesas, pero una vez que son electos “estos se olvidan de su gente”.

El candidato a concejal departamental Rodrigo Rojas celebró que las mujeres coloradas se hayan congregado en torno a la Concertación, “dejando de lado los colores e ideologías”.

Por su parte, la candidata a la vicepresidencia, Soledad Núñez, valoró el gesto de las mujeres coloradas que impusieron su “valentía” para apostar el cambio.

“Estamos a 12 días de definir el futuro y la democracia nos da una nueva oportunidad de decidir si seguir igual o cambiar. Si las cosas no están bien, si vemos sufrimiento, el llamado y la urgencia es por el cambio”, dijo.

En otro momento, el candidato a la presidencia por la Concertación, Efraín Alegre, aseguró que este grupo político “es la unidad del pueblo que sufre y trabaja”.

“Somos gente que queremos un país justo y solidario. Nosotros decimos que aquí no hay partidos, aquí hay paraguayos, no hay colores. Como decía Bernardino Caballero, primero está la patria y después el partido. Vamos a tener un gabinete con colorados trabajadores”, concluyó.