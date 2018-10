Mujer que venció al cáncer de mama organiza Paseo Rosa en Curuguaty

"El objetivo es sensibilizar a la gente para lograr la concienciación sobre este mal, que es posible curar con la detección temprana", comentó la organizadora.

El Paseo Rosa consiste en una caminata desde la 3ª División de Caballería hasta la plaza 34 Curuguateños, donde se hará la concentración.

Lidia Torres habló sobre su lucha contra el cáncer. En el 2016, la junta médica del Hospital Nacional de Itauguá le informó que, a través de la mamografía realizada, se detectó un tumor cancerígeno en el seno derecho.

"Entonces dije: 'Me pongo en tus manos, mi Dios'. Mi marido fue el primero en enterarse y me pidió que no le cuente a mis hijos. Me aseguró: 'Vamos a enfrentar juntos esto' y luego empecé mi tratamiento", recordó.

La mujer se sometió a varias cirugías, sin perder el seno afectado. Además, acudió a varias sesiones de quimioterapia, radioterapia y sendos análisis complementarios.

Destacó la atención que recibió en el nosocomio de Itauguá. Esto la motivó para tener fuerzas y nunca desistir de su lucha. Al mismo tiempo, los curuguateños organizaron varios eventos de recaudación para costear su tratamiento.

Luego de dos años, Lidia ganó esta dura batalla y ahora busca ayudar a las personas que padecen esta enfermedad.

Su proyecto incluye formar un grupo que brinde a la ciudadanía información sobre el cáncer de mama. Espera contar con profesionales en el área y equipos para lograr su objetivo.