Mujer denuncia a su ex pareja por violencia y ahora teme por su vida 

Una mujer teme por su vida tras haber denunciado a su ex pareja por violencia intrafamiliar.

La denunciante contó este martes a través de NPY que se siente insegura y atemorizada, tras haber denunciado a su ex pareja José Miguel Gauto por violencia intrafamiliar . Dijo que en ocasiones va hasta su trabajo, pese a que cuenta con arresto domiciliario.

La mujer pide protección y que el hombre cumpla prisión preventiva, ya que teme por su vida. La jueza que le otorgó la prisión domiciliaria se llama Cynthia Lovera, acotó.

“Es muy difícil todo. Yo me siento desamparada, no me siento protegida. Le dieron prisión domiciliaria cuando debería estar en la cárcel”, expresó la víctima que recordó que el hombre la atacó por celos cuando ambos se encontraban a bordo de una camioneta.

“Me dio golpes de puño en una camioneta y yo me quise tirar para salvar mi vida, pedí socorro todo el camino, él me iba a matar”, siguió relatando. La mujer ya realizó la denuncia correspondiente a la Comisaría Segunda de Asunción y ante el Ministerio Público.

Incluso, tanto es su temor que se vio obligada a dejar su domicilio por medidas de seguridad, ya que también recibía amenazas de muerte.

“Tengo secuelas físicas a raíz de los golpes. Nada le impide a él que venga hasta mí. Él no cumple (con su prisión domiciliaria). Él siempre dijo que iba a pagar y que no va ir a prisión”, reprochó.

En otro caso imputan a hombre por agresión en Carapeguá

La fiscala Betti Concepción Brítez imputó a un hombre de 36 años por la comisión del hecho punible de violencia familiar en Carapeguá, Departamento de Paraguarí.

ministerio mujer.jpg

De acuerdo a los datos, en marzo el hombre agredió física y sicológicamente a su pareja. El hombre se encuentra con prisión preventiva para evitar el peligro de fuga durante el proceso judicial.

La Ley 5777 de Protección Integral a las Mujeres contra todo tipo de violencia contempla que en este tipo de situaciones deben ser protegidas la intimidad y la imagen de la mujer, como así también el derecho a garantías de confidencialidad y judiciales.