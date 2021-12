Tras el hecho, su pareja Gustavo Gabriel Galeano Sánchez fue detenido, pero obtuvo arresto domiciliario y salió libre el día viernes.

Ante esta situación, la víctima recurrió este lunes a la Fiscalía y al Juzgado a pedir explicaciones de por qué le dieron arresto domiciliaria, ya que, según ella, el agresor tampoco cumple la prisión domiciliaria en el lugar en el que debiera estar.

"Estoy con mucho miedo, primero por mis hijos y después por mí. El viernes salió y el sábado y el domingo mandé averiguar y me dijeron que él no estaba en su casa", denunció a Telefuturo.

Agregó que también consultó al fiscal del caso Rubén Moreno del porqué su suegro no fue imputado cuando él también la había agredido y que solo se le impuso una orden de alejamiento. "Me dijo: 'A mí me llegó de que tu pareja nomás te pegó", mencionó.

"Los dos me pegaron, yo tengo la denuncia que yo hice. Hoy ya fue medio argel conmigo (el fiscal), me dijo: 'Se te va a avisar cuando vaya a ser la audiencia, el 9 de junio creo que va a ser'. Yo le dije: "El 9 de junio me van a retirar con cajón, si sigue así", lamentó.

"Prácticamente me echaron de la Fiscalía", criticó la mujer, quien cuestionó que las autoridades le den la espalda y minimicen la agresión que sufrió.

Dijo que tiene cincos hijos con el hombre y que ella debe proveer lo que necesitan, mientras vive con temor de que algo malo les pase, mientras la familia de su pareja la amenaza constantemente con echarla de la casa que pertenece al hombre.

"Tengo un bebé de 10 meses, yo no pido la casa, pido que sus hijos no queden en la calle", señaló.

Asimismo, denunció que al no tener respuesta en la Fiscalía fue al Juzgado donde le exigieron tener un abogado para que se muevan los papeles. Mientras que el Ministerio de la Mujer solo le ofreció ayuda sicológica por teléfono, además de la promesa de que la iban a ayudar con el caso, pero que no pudieron cumplir por problemas con el sistema.