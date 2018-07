Motos eléctricas empiezan a tomar las calles paraguayas

La preocupación por un tráfico más amigable con el medioambiente ya no es una exclusividad de los automovilistas. Desde hace meses están circulando en el país motocicletas eléctricas, con cualidades que nada tienen que envidiar a los biciclos convencionales movidos a gasolina. La llegada de estos vehículos se da a través de empresas que vieron un negocio potencial, aunque también gracias a entusiastas que realizan importaciones directas.

Viviana Miranda, quien posee una moto Yadea E-Classic, comentó que su experiencia con ella es bastante positiva. Como el trayecto que recorre a diario para trabajar y estudiar es corto, ha encontrado réditos económicos, a más de la satisfacción de contribuir a tener un parque automotor más saludable.

La motocicleta le demandó una inversión de G. 7.000.000, pero al mes gasta menos de G. 50.000 por la recarga de la batería. Este modelo de biciclo tiene una autonomía de 45 a 50 kilómetros y el reabastecimiento completo se efectúa en un máximo de ocho horas. El ciclo de carga es de 300 a 500 veces.

La joven agregó que su moto no emite ruido alguno y no necesita mantenimientos ni cambio de transmisiones. La única dificultad que encontró radica en que las estaciones de servicio aún no cuentan con un establecimiento acorde para los vehículos eléctricos que necesitan hacer las recargas.

“Elegí esta motocicleta sobre las convencionales porque no contamina el ambiente ni produce polución sonora. Deberíamos empezar a implementar este tipo de vehículos para disminuir la contaminación. Además, porque nuestro país es productor de energía, lo cual se supone que debe ser más barato que el combustible fósil”, expresó.

Deportivo

Martín Muñoz, asesor de ventas de DLS Motors del Grupo De la Sobera, manifestó que 100 vehículos de este tipo fueron vendidos y los clientes quedaron muy satisfechos. Le gustó tanto el rendimiento automotor, que él mismo terminó comprando un modelo E-Sport.

De la Sobera era una de las compañías que estaban importando las motos Yadea, pero esa línea de negocios ya se cerró. Sin embargo, la compañía aún continúa haciendo el servicio posventa.

Además, estas motos se siguen vendiendo con otros representantes en el país, comentó Muñoz.

En Ciudad del Este, la empresa O Raio, que se ubica en el Shopping París, también está trayendo biciclos de este tipo y pueden ser adquiridos a partir de USD 1.350.