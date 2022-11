Ministro de Justicia no descarta renunciar al cargo

El ministro de Justicia, Daniel Benítez, no descarta renunciar al cargo.

El titular del Ministerio de Justicia, Daniel Benítez, dijo a Monumental 1080 AM que no descarta renunciar al cargo que asumió recientemente, luego de la destitución de Édgar Taboada por el ingreso del féretro del líder del EPP al Buen Pastor.

“No estoy apegado al cargo y si mi continuidad en el Ministerio de Justicia pone en juego el sistema penitenciario, evidentemente, daré un paso al costado”, expresó y enfatizó en que “no tiene ningún inconveniente” en presentar su dimisión.

Embed #URGENTE Ministro de Justicia analiza "renunciar"



"Si mi continuidad pone en juego el sistema penitenciario, daré un paso al costado".



Ministro Daniel Benítez.#AM1080 pic.twitter.com/O5NXpkluRQ — Monumental AM 1080 (@AM_1080) November 3, 2022

Benítez se vio envuelto en las declaraciones que realizó la ex coordinadora de Establecimientos Penitenciarios Ana Dina Coronel sobre la supuesta ubicación de los restos del ex vicepresidente Óscar Denis, secuestrado por el EPP.

Lea más: Ministro actual también fue informado sobre paradero de Denis, asegura funcionaria

Coronel sostuvo que Denis estaría enterrado en la comunidad indígena Mbokaja’i, ubicada en la zona de Pedro Juan Caballero, en el límite con Capitán Bado, en Amambay.

El ministro de Justicia aseguró que no recibió información sobre el paradero de Óscar Denis; sin embargo, la ex coordinadora reveló una conversación en la que le informa sobre la supuesta ubicación de los restos del ex vicepresidente.

“Sobre la fuente, yo no sé. Tengo entendido que la señora Ana Dina Coronel fue a declarar al Ministerio Público y nosotros no tenemos acceso al expediente”, indicó.

La funcionaria brindó una conferencia de prensa en la que responsabilizó exclusivamente al ex ministro Taboada de la autorización para el ingreso del féretro de Osvaldo Villalba.

También reveló mensajes en los que informó al ex ministro Édgar Olmedo, actual miembro del Consejo de la Magistratura, sobre el supuesto paradero del cuerpo del ex vicepresidente de la República, quien fue secuestrado por el Ejército del Pueblo Paraguayo, como también que Félix Urbieta se habría lanzado a un río intentando huir de sus captores o suicidarse.

Posteriormente, la mujer se ratificó en sus declaraciones ante la Fiscalía.