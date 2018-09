"Algunos tomaron y le dieron de tomar a ella también, pero no en grado de abuso, digamos", explicó este miércoles la fiscala en comunicación con Telefuturo.

Explicó que quedan pendientes varias diligencias, entre ellas, las pericias de extracción de datos de teléfonos celulares y de circuitos cerrados para confirmar el hecho y la participación de cada uno de los imputados. Dijo que si se comprueban nuevos elementos, ampliará las imputaciones.

Uno de los imputados niega violación

El soldado Miguel Ángel Vargas Giménez, de 19 años, uno de los imputados por el caso, está recluido en la cárcel de Viñas Cué, escribió una carta desde la prisión en donde afirma que no violó a la menor.

"No soy un monstruo que violé a una menor de 13 años, soy un joven de 19 años que lamenta mucho lo que pasó", refiere el texto que escribió este miércoles dirigido la opinión pública.

Vargas Giménez lamenta la situación por la que atraviesan la menor y su familia y comentó que hace casi un año llegó desde el Departamento de San Pedro hasta el cuartel de la Marina en el barrio Sajonia de Asunción.

"El día de los hechos estuve en el cuartel, estaba cocinando cuando me dijeron que entró una chica para festejar su cumpleaños Nº 18. Yo estaba en el casino, cuando terminé de cocinar me fui al dormitorio y le vi a la chica, que era una amiga del Facebook, me dijeron que entró por atrás, saltando la muralla", explicó.

Insistió en que lamenta mucho lo que está pasando y aseguró que nunca tuvo la intención de dañar a nadie, mucho menos a la joven.

"Yo vine al cuartel para progresar y ser alguien en la vida, le pido a la Fiscalía que investigue con objetividad y al juez imparcialidad e independencia. Entiendo que la prensa y la ciudadanía se preocupe mucho porque es un hecho muy grave, pero por favor, no se tiene que castigar a un inocente. Yo no quiero ser un chivo expiatorio que pague la culpa y falta de control de otros", indicó en la carta.

Por último, pidió solidaridad con la víctima y que se haga Justicia.

El caso

La niña de 13 años había desaparecido de su vivienda el pasado 6 de agosto, por lo cual su madre realizó la denuncia en la Fiscalía.

Al día siguiente la joven volvió a su vivienda y varios días después le contó a su madre lo ocurrido, por lo que fueron a denunciar el hecho.

La Fiscalía ya imputó a 13 militares, quienes guardan reclusión en la cárcel de Viñas Cué. La investigación contra los mismos se da por abuso sexual de niños, coacción sexual y pornografía infantil, ya que incluso habrían filmado el hecho, que ocurrió en el interior del Arsenal de la Marina.

Luego de darse a conocer el caso, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, en su carácter de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación, nombró al vicealmirante Bienvenido Arévalos como comandante interino de la Armada Paraguaya.

La Armada Paraguaya tiene la misión de custodiar la integridad territorial del país, la seguridad integral en el ámbito naval y defender a las autoridades legítimamente constituidas, de acuerdo con la página web de la institución.

El nombre de la niña se omite en cumplimiento del artículo 29 del Código de la Niñez, que prohíbe la publicación de datos que posibiliten identificar a los menores de edad en condición de víctima.