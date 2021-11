Miguel Prieto afirma que trabajará en el mejor gobierno de la historia del Paraguay

El jefe comunal agradeció a todas las personas que creyeron en su candidatura y ratificó su plena confianza al Tribunal de la Justicia Electoral, informó el periodista de Última Hora Édgar Medina. Dijo que a pesar de la "prensa direccionada y ataques políticos", se tuvo una rotunda victoria.

"Cómo se explica que este equipo, uno independiente, que gastó menos del 5% de lo que gastó nuestro inmediatamente seguidor, que hayamos ganado por más de 45.000 votos de diferencia, que es la mayor cantidad de votos de diferencia en la historia", mencionó.

Manifestó que no se cree un salvador o un superhombre, y descartó que se dedicará a combatir o apresar a los mafiosos, sino que "vamos a encargarnos con mi equipo de administrar la Municipalidad de Ciudad del Este. Vamos a encargarnos de tener la mejor gestión de toda la historia de un municipio, eso vamos hacer nosotros".

Se mostró orgulloso de que la ciudadanía esteña no votara a candidatos vinculados al narcotráfico —con referencia a Ulises Quintana—, y pidió a los políticos no aceptar dinero de la mafia para las elecciones futuras.

"No mezclemos el narcotráfico con la política, señores políticos de todo el país, no se vayan a arrodillar ante un narcotraficante o mafioso para pedir dinero para su campaña. Así no se gana", explicó.

De la misma manera se dirigió al próximo candidato a la presidencia de la República que aún está por verse que no se arrodille a los mafiosos y narcotraficantes.

"Nuestros patrones son ustedes, nosotros no llamamos patrón a ningún patrón. Ustedes son los patrones, nosotros nunca nos vamos a arrodillar a un patrón, nos vamos a arrodillar solamente a Dios. Prepárense para el mejor gobierno de la historia del Paraguay", prometió Prieto en medio de la ovación de los asistentes.

El jefe comunal electo, por primera vez, siendo de un partido distinto al Colorado y el Liberal, logró tener 6 concejales.

De la toma de juramento, además de autoridades locales, también asistió el senador Blas Llano, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), quien trabaja en una concertación para presentar la próxima chapa opositora para la presidencia de la República. El nombre de Prieto suena entre los posibles candidatos.