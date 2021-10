Miguel Prieto habla de fin de cupos y de barrida en Obras Particulares

En su mensaje, Prieto asegura que a su vuelta a la institución municipal se terminará la “coima” y pidió a los funcionarios poner a disposición y sus cargos para llegar a un acuerdo. “A los funcionarios de Obras Particulares y Catastro, les pido que pongan a disposición sus cargos. Vamos a ver una salida digna. Se acabaron las coimas. Ahora tengo mayoría y no tengo por qué aguantarles. Solo el que trabaja de verdad se va a quedar. Vamos a llamar a concurso de topógrafos, ingenieros informáticos y expertos en el área de catastro”, escribió el jefe comunal electo.

SINCERICIDIO. No es nuevo, en más de una ocasión Prieto reconoció que durante su paso por la Intendencia vivió presionado por la Junta Municipal, aunque nunca fue más allá, ni entró en detalles sobre lo que significan esas presiones; al ser consultado siempre se llamó a silencio para no tener más “problemas”. Pero, durante la campaña electoral, para esta municipales al pedir votos para los candidatos a concejales de su movimiento (Conciencia Democrática), en más de una ocasión dijo que prefería no volver a la intendencia si va a tener que lidiar con minoría en la Junta Municipal. Hay que recordar que en esta Junta que va concluyendo su mandato Prieto solo tenía una concejal de su equipo (Hugo Benítez), el resto son liberales y uno del Partido Tekojoja.

“Si no voy a tener mayoría en la Junta, prefiero no volver a ser intendente. La única forma de que los proyectos del intendente puedan aplicarse sin trabas es con concejales preparados y que acompañen al intendente”, decía Prieto en su red social al presentar a los candidatos a concejales de su movimiento.

El jefe comunal electo, por primera vez, siendo de un partido distinto al Colorado y el Liberal, logra tener 6 concejales. Los colorados lograron meter 5 concejales y el Partido Liberal, de tener tres cupos, logró meter uno, con lo que Prieto tiene 7 votos para hacer frente a la bancada colorada, que evidentemente le hará la contraparte desde la Junta Municipal.

La reacción del posteo del jefe comunal electo tampoco se hizo esperar. Beatriz Rodríguez manifestó que ve venir algo nuevo y que confía en la “profesionalización” de la función pública.