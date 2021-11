Medioambiente: Tienda busca generar cero residuos con recarga de alimentos

El emprendimiento es gerenciado por el matrimonio de Paola Martínez y Horacio Ruidias, quienes buscaron crear una solución diferente en el mercado mediante la disminución de la basura.

“La idea es reducir la generación de plásticos de un solo uso y terminar con eso en la medida que se pueda, pese a que otros locales aún lo usan. Generalmente, al comprar un kilo de arroz en cualquier comercio, te quedás con el plástico luego de usarlo ”, explica Paola Martínez a Última Hora.

En ese sentido, contó que quieren asegurar de que los contenedores de los proveedores sean parte de la cadena de reciclaje.

“No solo ofrecemos a los clientes la posibilidad de llevar sus alimentos en frascos, sino también trabajamos con proveedores que no usan plásticos. Así nos comprometemos desde la cadena de suministro hasta la entrega final en no usar plásticos ”, asegura la emprendedora.

Idea de una tienda ecológica

“Todo empezó con la idea de separar los residuos. Tuvimos esas ganas, ya que nos generaba algo de culpa ver bolsas de 200 litros cargadas de basura que terminaron íntegramente en el vertedero de Cateura ”, comenta Martínez.

Comentó en tono de humor que no son veganos, aunque reconoce que se zambulleron con gusto en la experiencia del compostaje por pura curiosidad.

“Con mi marido nos dijimos si podíamos compostar la basura. Así empezamos a separar los residuos de restos de banana, cáscaras de cebolla, otras frutas y verduras en nuestra propia casa. Así generamos nuestro propio abono con restos de comidas ”, señala con cierto orgullo.

El proyecto de la tienda ya está en marcha desde hace nueve meses e implicó la búsqueda de proveedores que ofrecían productos a granel, la solicitud de los permisos a las autoridades competentes y el diseño del local con una arquitecta.

Empotrar Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Despencero (@despenceropy)

“La tienda cuenta con contenedores de gran almacenamiento con nuestros logos. Pensamos diseñarlos y hacerlos aquí para no traer recipientes de otros países, para evitar el flete y generar más emisiones de gases de carbono en su traslado ”, afirma con una clara conciencia ecológica.

“Entendemos que hay miles de personas viviendo imperfectamente de forma sustentable, lo cual es mucho mejor que un puñito de personas que vivan sustentablemente. Queremos aportar nuestro granito de arena ”, comenta con gusto.

Con relación a la reciente cumbre internacional del clima COP26 , que se realiza actualmente en el Reino Unido, menciona que las proyecciones futuras en este ámbito son “alarmantes”.

Lea más: COP26: Llaman a salvar a la humanidad en cumbre del clima

“Si todos nos juntamos y hacemos pequeños cambios, todo cambia. Estamos agradecidos con todas aquellas personas que tienen proyectos sustentables y amigables con el medioambiente . Nosotros venimos a sumar ”, manifiesta de modo muy satisfactorio.

Filosofía ecológica puesta en práctica

Martínez enfatiza que desde su tienda buscan replicar la popular filosofía ecológica de las 4R, que implica reducir, reutilizar, reciclar y recuperar.

“Con las 4R apuntamos a reducir el uso de plásticos y residuos; apuntamos a reusar los envases, proponiendo al cliente que traigan sus táperes, botellas o frascos para que allí carguen los productos. El tercer paso es reciclar y el cuarto es repetir el ciclo ”, apunta la pequeña empresaria.

“Todo lo que llega de nuestros proveedores nos comprometemos a trasladarlo a los ecopuntos repartidos por el país y fijados por la empresa Soluciones Ecológicas, encargada de clasificar la basura en plásticos, metales, vidrios y orgánicos. Allí llevamos las bolsas plásticas de algunos de nuestros proveedores, ya que cada cosa que entra al Despencero y no se usa, finalmente termina trasladándose al ecopunto más cercano ”, comenta la emprendedora.

Sepa más: Capasu y autoridades buscan promover el uso inteligente de las bolsas de plástico

En alusión a la firma Soluciones Ecológicas, explica que es una empresa con el cual colaboran y que se encarga de ayudar a que los gancheros y recicladores tengan una vida más digna, ya que ellos retiran los residuos de los ecopuntos y así no rebuscan basuras en las insalubres condiciones que presenta el vertedero de Cateura.

¿Cómo funciona Despencero?

La emprendedora Paola Martínez detalla que si una persona acude a su tienda y no trae su frasco para llevar a cabo su producto, ellos tienen la alternativa de vender los envases al público.

“Es un proceso educativo hacer entender a la gente acerca de la importancia de usar frascos y así no contaminar el medioambiente. Y si no trae su envase no representa un problema, porque nosotros le ofrecemos una opción más ”, relata la empresaria.

Refiere que el local también comercializa frascos desde 100 gramos hasta frascos de mermelada de 300 gramos y así pueden llevar a gusto sus alimentos.

Su oferta de productos incluye arroz y otros insumos cotidianos, y adicionalmente proponen entre sus líneas más tentadoras los productos de Kumu, tales como almendras, arándanos, avenas y pistachos, algunos de ellos bañados en chocolate.

El local atiende de lunes a viernes, de 10:00 a 18:00, y sábados, de 9:00 a 13:00. Se ubica sobre Teniente Martínez Ramella 1151 casi Teodoro S. Mongelós, de Asunción. Más informes al teléfono (0991) 207-270.