Médica preocupada por repunte del Covid y el relajo en Alto Paraná

Idalia Medina, representante de la Asociación de Médicos del Alto Paraná , manifestó a Monumental 1080 AM que en el Este del país nuevamente aumentaron los casos de Covid-19.

Además, lamentó y se mostró preocupada por la relajación de la ciudadanía en la práctica de los protocolos sanitarios.

“Es preocupante realmente. Empiezan a aumentar los casos y acá en Alto Paraná en una semana se duplicaron, eso era el temor y las personas no están entendiendo, en los hospitales nosotros palpamos otra realidad”, prosiguió Medina.

En otro momento, habló sobre la reapertura del Puente de la Amistad, que une a Ciudad del Este con Foz de Yguazú. En ese sentido, dijo que “el aumento de los casos no es tan atribuible a la reapertura del paso fronterizo", que se dio a mediados del mes de octubre.

“En realidad es la circulación y el relajo generalizado de las personas. Por más que se realicen controles estrictos, la gente ya no respeta y estamos en una joda total y eso es lo que estábamos temiendo”, aseveró la doctora.

Igualmente puntualizó que, si la ciudadanía fuera más disciplinada en la aplicación de los protocolos sanitarios, la situación hubiera sido otra.

“Hubiéramos llevado bien la situación si fuéramos disciplinados en esta cuestión que era algo fundamental. No sé qué va pasar en estas fiestas si no se toman medidas más estrictas. La gente toma dos, tres tragos y ya se olvida del protocolo y así uno se va contagiando”, expresó.

Seguidamente hizo hincapié en que no podrán contener la situación en los hospitales si los casos siguen aumentando. "Si no tenemos respiradores, si no tenemos lugar en UTI, lastimosamente el paciente va a morir", aseveró.

Enfermera fallecida por Covid-19

La doctora Medina también recordó a la licenciada en Enfermería Lucía Cantero, quien falleció este domingo a causa del Covid-19.

Cantero se encontraba internada en el Hospital Integrado de Ciudad del Este, donde llevaba cuatro días de haber ingresado a la Unidad de Terapia Intensiva y sufría de varias comorbilidades.

“Ayer lastimosamente tuvimos la pérdida de una colega nuestra y eso realmente nos descolocó, no esperábamos esto. Fue una compañera de trabajo con más de 10 años de experiencia”, recalcó.

Camas ocupadas

En otro momento de la entrevista, dijo que actualmente están ocupadas todas las camas de Unidad de Terapia Intensiva (UTI) a causa del Covid-19, ya que Ciudad del Este recibe a pacientes de otros departamentos del país.

“En estos momentos se está evaluando con los sanatorios para concretar el convenio y poder trasladar a los pacientes a la UTI, no solo pacientes con Covid necesitan de Terapia”, explicó.

En contacto con la misma emisora radial, el doctor Osvaldo León, responsable de la XIV Región Sanitaria del Departamento de Canindeyú, refirió que no cuentan con una Unidad de Terapia Intensiva y que solo tienen ocho respiradores.

Siguió contando que en la zona de Salto del Guairá cuentan con 10 camas para casos respiratorios, pero que registran el 80% de ocupación. Mientras que en Curuguaty tienen 14 camas, con 60% de ocupación.

"Aumentaron los casos, hay una gran relajación de la ciudadanía, situación que coincide a nivel país", prosiguió.

Desde el inicio de la pandemia a la fecha, Paraguay suma 93.582 casos confirmados de Covid-19. Actualmente, hay 797 internados con cuadros de coronavirus, de los cuales 143 están en Terapia Intensiva.

Según los datos de Salud Pública, el Covid-19 se situó como la cuarta causa de muerte en el país, por debajo de los accidentes de tránsito, durante este año.

El Gobierno decretó nuevas restricciones como la prohibición de la venta de bebidas alcohólicas desde las 22.00 a 5.00 y el límite de permanencia de cuatro horas en los eventos sociales, para mitigar la propagación del coronavirus en el país.