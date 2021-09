Noelia Mareco Sánchez, de 25 años, fue víctima de un intento de feminicidio, tras ser atacada presuntamente por su ex pareja, identificado como Leandro Do Carmo Paes, de 31 años, el 17 de febrero pasado.

Se trata de Noelia Mareco Sánchez, de 25 años, quien fue víctima de un intento de feminicidio , tras ser atacada presuntamente por su ex pareja, identificado como Leandro Do Carmo Paes, de 31 años, el 17 de febrero pasado. En aquella ocasión, el hombre trepó la reja de su vivienda en San Antonio y la obligó a irse con él. Cuando ella se negó, recibió un disparo en el rostro.

"El mensaje que les quiero dejar a todas las mujeres es que no tengan miedo, a veces nos sentimos desprotegidas, me sentí abandonada por un momento por las autoridades, porque no me sentía escuchada, hasta que se tuvo que hacer viral mi caso", expresó en conversación con Telefuturo.

Mencionó que "lastimosamente hay una Justicia ausente, una Justicia lenta" y dijo esperar que alguna vez se pueda erradicar eso. Contó que realizó su denuncia en su momento y no recibió respuesta "hasta que tuvo que pasar lo que pasó".

"Parece que se espera que haya sangre, entiendo que hay una cuestión protocolar para hacer una detención, pero creo que se deberían evaluar estrategias que realmente protejan a las mujeres", expresó.

Instó a las víctimas de violencia familiar a apoyarse en sus familiares, en sus amigos, porque esa contención es muy importante. Dijo que no es culpa de las mujeres "no darse cuenta" de que están siendo víctimas de violencia.

"No hay que callarse, yo sé que es muy difícil, en mi caso yo fui amenazada constantemente, después tomé valor y acá estoy. Muchos van a decir 'las mujeres luego se meten con el primer tipo que se les viene', pero una no imagina que va a estar con alguien así, porque él no tenía antecedentes, justamente porque es extranjero yo investigaba y no había, estaba limpio su nombre, como hizo eso no sé", agregó.

El hombre le enviaba varios mensajes al celular en los cuales la amenazaba de muerte.

"Voy a mandar matar a alguien ahí, sé que no querés hablar conmigo, voy a pagar a alguien para que puedas morir ahí en tu casa, ya no me importa nada. Si así querés, así va ser, tu mal es pensar que de aquí no puedo hacer nada, pero de aquí puedo hacer todo. Voy a girar plata para que vayan hasta tu casa y te metan balazos", señalaban algunos de los mensajes que recibía la víctima.

La joven ya había sido agredida en ocasiones anteriores, el hombre intentó matarla ahorcándola y recibían amenazas ella, su familia y amistades. A pesar de ello decidió denunciar el hecho, pero ni el Ministerio Público ni el Juzgado lograron darle una protección.

Tras cometer el hecho, el sospechoso permaneció con paradero desconocido, pero fue detenido en la ciudad de Foz de Yguazú, Brasil.