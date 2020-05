De no haber algún tipo de plan financiero del Estado que incluya a las instituciones educativas del sector privado, la mayoría de ellas se verán obligadas a cerrar en los próximos meses. Así lo señaló Luis Ramírez, vocero de la Asociación de Instituciones Educativas Privadas del Paraguay (Aiepp).

"El rubro educación es un derecho y el Estado tiene la obligación de garantizarlo, así de simple. El Estado no tiene la obligación de garantizar otros servicios que sí está subsidiando y sí está garantizando. En este caso, la educación es un derecho y un bien público, por lo tanto es una obligación del Gobierno", aseguró Ramírez en comunicación con Monumental 1080 AM.

"Esto debería haber sido la prioridad, pero mi juicio es, por lo que estuve hablando en estas mesas (con representantes del Gobierno), que hay una visión solamente economicista de la situación, no hay una visión social ni una visión educativa: 'Si se funde, se tiene que fundir nomás, que se cierren nomás las escuelas'. Todo es una cuestión del recurso, del dinero", acotó.

En ese sentido, recalcó que de usarse parte de los USD 1.600 millones de los fondos de emergencia por el Covid-19 para algún programa que busca alivianar la carga salarial para los colegios privados, este dinero sería pagado por la propia sociedad beneficiada con que las instituciones sigan funcionando.

"Lo más triste es que se va a elitizar mucho más la educación, porque esos 24 o 50 colegios grandes van a subsistir, porque tienen en sus filas gente que va a poder pagar y además es muy fanática de ese colegio, que no se va a plantear luego otro colegio o la escuela pública y sí se va a endeudar para mantenerle a su hijo en esa escuela, pero ¿qué pasa con esas 500 y tanto (instituciones) que justamente cumplen la función social? A esas estamos mandando al muere", aseveró el educador.

El conflicto entre colegios privados y padres de alumnos comenzó ya hace varias semanas, con el anuncio del Ministerio de Educación de que por lo que resta del año ya no habrá clases presenciales. Padres de distintos colegios exigen la reducción de las cuotas y en la mayoría de las instituciones aún no hay acuerdo con los administradores.

"No recibí todavía ninguna propuesta de financiación o subsidio"

Por su parte, el ministro de Hacienda, Benigno López, aseguró que él hasta ahora no recibió ningún tipo de propuesta, ya sea para abrir una línea especial de financiación para los colegios privados o bien subsidiar el salario de los docentes.

"Gente de Hacienda estuvo participando de una reunión (con representantes de colegios privados) hace como 15 días aproximadamente. Quedaron en avanzar, no recibí ninguna propuesta de cómo financiar", afirmó el secretario de Estado.

"Al final del día va a tener que financiarse algo ahí, no sé si va a ser un subsidio, un préstamo, generar una política de créditos adecuada. Tengo conocimiento de que hay algún que otro proyecto de ley en el Congreso que trata también de resolver la cuestión, pero un planteamiento concreto de cuál sería la propuesta para buscar un financiamiento no he recibido", agregó López.

En ese sentido, sostuvo que está abierto a buscar algún tipo de solución al conflicto y buscará contactarse con gente del sector.

"Si vas a sacar USD 60 millones de ahí (de los fondos de emergencia), vas a dejar de hacer otra cosa. Cuando se planteó la ley de Emergencia no se previó subsidiar el salario del sector privado. Lo que está previsto es subsidiar el salario del sector público", explicó a la misma emisora radial.

En ese sentido, dijo que la propuesta de los colegios privados deberá ser incluida en el plan de reactivación económica que está terminando el Gobierno.