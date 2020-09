Marly Figueredo: "Nunca he robado y voy a defender a mi familia"

El ex titular del MAG Rodolfo Friedman y su esposa, Marly Figueredo.

La mujer fue procesada por lavado de dinero y por la sospecha de haber adquirido una lujosa camioneta con dinero relacionado con la provisión del servicio de almuerzo escolar.

“Juro por mis hijos que nunca he robado y esta gente no me va a destruir, ni a mi familia”, dijo la mujer en contacto con Telefuturo.

A su criterio, la investigación contra su esposo y ella tiene que ver con una persecución por parte del grupo liderado por el ex presidente Horacio Cartes.

“Me parece asquerosa la forma en la que están llevando, es una persecución y espero que la investigación no se deje manosear”, expresó.

Asimismo, afirmó que en caso de que llegue a sucederle algo a su familia, la culpa será del grupo mencionado.

“Todo lo que le pasa a mi familia es culpa de ese grupo, pero no van a terminar destruyéndonos, ni tampoco mi nombre. Ya suficiente trataron de destruir mi imagen, mi paz y mi salud”, sentenció.

Investigación fiscal

Según la Fiscalía, el proceso se abrió por administración en provecho propio, lavado de dinero, asociación criminal y cohecho pasivo.

Además del ex titular del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Rodolfo Friedman, está imputada en la causa su esposa Marly Figueredo; su primo Silvio Álvaro Alfaro Bertolo; el diputado colorado de Guairá Éver Noguera, y los ciudadanos Lourdes Auxiliadora González de Melgarejo y Eduardo Domínguez.

De acuerdo con un documento del Ministerio Público, las imputaciones se formularon en el marco de un caso que data de la época en la que Friedmann era gobernador del Departamento de Guairá entre los periodos 2013-2018.

Específicamente, en la causa que la firma Eventos y Servicios SA (ESSA) proveyó almuerzo escolar a la Gobernación administrada en ese entonces por el ex ministro de Agricultura entre 2017 y 2018, y que tenía por socios al diputado imputado y a Hugo Alexander Torales.

El Ministerio Público señala que Friedmann tendría participación en la empresa y, entre las evidencias colectadas, se registró un reporte de la empresa Cóndor, donde consta que el ex ministro de Agricultura hizo la entrega del pago por una camioneta usando un cheque de la empresa ESSA.

Además, se registró la transferencia interbancaria por USD 35.000 a una empresaria por la supuesta compra de una obra de arte, también con recursos de la misma empresa.