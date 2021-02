Mario Abdo tuvo un "desliz grave", afirma diputado cartista

La semana pasada el presidente de la República, Mario Abdo Benítez , generó gran indignación al contestar "Yo no soy médico. Moõpio che aikuaapáta", ante un desesperado pedido de medicamentos en Villarrica.

Esta peculiar expresión en guaraní del mandatario causó una lluvia de críticas y profundizó el hartazgo de la ciudadanía hacia el titular del Ejecutivo.

Ante ello, el diputado colorado Walter Harms fue consultado sobre su punto de vista ante los últimos hechos, durante un programa en Telefuturo.

“Más que como colorado, tengo que responder como ser humano, como una persona con familia y tengo esa angustia de gente que acude a mí para paliar su dolor y por necesidad tiene que deambular para buscar solución. Creo que lo del Presidente fue un desliz muy grave”, contestó.

A criterio del parlamentario cartista, el hecho protagonizado por el jefe de Estado se suma a una galería de desaciertos que viene acumulando desde el inicio de su gestión.

“Me pongo en la piel de Marito y no quiero justificarlo, pero tal vez lo dijo por decir, que no es él quien puede solucionar. Pero lo que hicieron después, al mediatizar el video de la persona que pidió el medicamento y presumiblemente 'obligarlo' a agradecer, no se condice con la solidaridad al prójimo”, agregó.

El diputado también sostuvo que con la mediatización de la supuesta solución al caso, con la viralización del video donde se le entrega al hombre los insumos, "lamentablemente denigraron la dignidad humana".

Tras el bochorno y la lluvia de críticas en redes sociales, el mandatario Mario Abdo Benítez aseguró que sus expresiones fueron descontextualizadas.

“Se sacó una parte, se inventó que le dije al señor. Esta es una enorme manipulación que duele, pero estamos acostumbrados y hay que seguir trabajando”, manifestó.