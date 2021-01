"Descomprimanme el ambiente, estoy con mucha presión, necesito que se vaya esto hacia el otro lado", le habría dicho el mandatario a los legisladores durante el encuentro, según mencionó la diputada por el Partido Encuentro Nacional.

Agregó que la presión que sentía el jefe de Estado era por los casos de Itaipú, el puente de Ñandutí y licitaciones supuestamente amañadas por el MOPC. "Todo su Gabinete explota, no hay una sola cartera del Estado que esté en paz y efectivamente Mario Abdo Benítez está metido en esto", aseguró Kattya González.

La legisladora evitó divulgar su fuente de información y dijo que la "ayuda para descomprimir" es "no oponiéndose a lo que pasa, buscando que no se articulen mayorías" y que le dieron efecto al pedido realizado por el titular del Ejecutivo.

"Lo que él (Mario Abdo) dice es 'acá va a ocurrir este evento, ustedes ayúdenme', que no haya unidad en el PLRA, que no haya ningún tipo de acción que pueda alinear los astros a favor de Alegre, entonces ustedes sigan con su relato, con su discurso de que esto es algo que supera una infracción, que Efraín tiene que pagar por el tema de la factura falsa", agregó.

También mencionó que, "paralelamente aparece en la jugada" el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) que reconoce al Tribunal Electoral Interno Partidario (TEI) del cartismo y señaló que "no desdobla las elecciones, pero quita a un jugador de escena, que está privado de su libertad".

En otro momento de la entrevista, la diputada explicó que el análisis sobre la situación acontecida con Efraín Alegre se puede dar desde un punto de vista jurídico y político o también de corta y larga profundidad.

Calificó la imputación contra el titular del PLRA como "absolutamente ruin y que no tiene soporte". Mencionó que al analizar no puede olvidar "el fondo de la cuestión" y que muchos abogados hablan de que la parte formal y protocolar "se ha cumplido al haberse sublevado" al cumplimiento de las medidas cautelares.

"Cuando la Justicia está vaciada de contenido, cuando no respeta los principios republicanos, cuando falta a la verdad, cuando persigue inocentes, cuando crea e inventa causas para beneficios de las clases políticas, fácticas o económicas en este país, estamos en problemas", expresó.

Politóloga afirma que tendrá efectos negativos

Por su parte, la politóloga Milda Rivarola cree que a Efraín Alegre le beneficia lo ocurrido porque despierta la solidaridad de la gente cuando ve a alguien "castigado injustamente".

"De cualquier manera, el envío a prisión del presidente del primer partido opositor paraguayo va a tener efectos negativos en términos de evaluaciones internacionales", explicó.

Sostuvo que el poder político sigue "presionando y alterando" el sentido de la distribución de la Justicia.

El caso

La jueza de Garantías Cynthia Lovera decretó este jueves la prisión preventiva para el titular del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Efraín Alegre, alegando que incumplió las medidas alternativas a la prisión impuestas por la magistrada. Ordenó su reclusión en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú.

La magistrada había decretado en agosto del año pasado las medidas alternativas a la prisión preventiva para el político liberal, quien tenía prohibido salir del país y cambiar de domicilio, a más de una fianza de G. 150 millones.

La jueza explicó que en cuanto a este último punto, el Juzgado le dio plazo de 20 días para dar cumplimiento a la caución y en caso de que no cumpliera se revocaría las medidas y se ordenaría su prisión. Dijo que cuando se le notificó lo resuelto por el Juzgado, Alegre manifestó que no va a cumplir y no se iba a someter al proceso.

El presidente del Partido Liberal Radical Auténtico fue imputado por los supuestos hechos punibles de producción de documentos no auténticos, producción y uso de documentos públicos de contenido falso.

Alegre está investigado en el caso de supuestas facturas falsas que fueron presentadas en la rendición de cuentas de su campaña por la presidencia de la República, en las elecciones 2018, donde perdió por poco margen contra el actual presidente, Mario Abdo Benítez.

De acuerdo con la Fiscalía, que rectificó su imputación dos veces, Efraín Alegre habría presentado la factura falsa por G. 98 millones ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral como rendición de cuentas de su campaña electoral.

Actualmente, Efraín Alegre se encuentra privado de su libertad en la sede de la Agrupación Especializada de la Policía Nacional.