Mario Abdo alega frustración en el cartismo: "Le ganamos en todo"

En ese sentido, señaló que fue un error lamentable, que se enteró a través de los medios de prensa y pidió explicaciones de lo ocurrido y al no satisfacerle las respuestas ordenó la inmediata destitución del ministro de Justicia, Édgar Taboada, y de la directora del Buen Pastor.

“No se puede dar privilegios a nadie, yo también me indigné, pedí un informe de por qué se tomó esa decisión y no me satisfizo y de inmediato ordené la destitución”, expresó.

Ante las críticas del senador de Honor Colorado, Sergio Godoy, sobre que el propio presidente autorizó el ingreso al Buen Pastor del ataúd del líder del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), dijo que el país está en un proceso electoral y es normal.

“Pobrecitos, (ellos) no hicieron nada cuando estuvieron en el Gobierno y cualquier cosa buscan para criticar mi gestión, es legítimo, estamos en un proceso electoral. De hecho, ellos criticaron mi gobierno desde el primer día, pero le ganamos en todo, en cantidad de rutas, en cantidad de inversión en salud, ellos abatieron a dos del EPP y nosotros a más de 12. Los resultados están a la vista”, remarcó.

Asimismo, sostuvo que los cartistas tienen una frustración muy grande y están como esas aves de carroña, esperando a que algo salga mal para criticar.

“Es el estilo del cartismo, un día dicen una cosa y otro día otra cosa”, manifestó.

El mandatario manifestó que también se sintió indignado y pidió disculpas principalmente a las víctimas de los secuestros por el hecho.

Sin embargo, sostuvo que lo importante del episodio es que se logró dar con Osvaldo Villalba y descabezar al EPP.

Sobre la destitución del ministro de Justicia, Édgar Taboada, mencionó que tiene más de 20 años en la institución y se desempeñó también como viceministro, pero cometió un error apenas de haber asumido el cargo y que las autoridades tienen que ceñirse a lo que se establece en la ley.

El ingreso del ataúd de Osvaldo Villalba al penal de mujeres, con el objetivo de que su hermana, la ex líder del EPP, Carmen Villalba, pueda despedirse de él, derivó en la destitución del ministro y de la directora del penal, además de la fuerte crítica al Gobierno por diferentes sectores.