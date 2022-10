Gobierno admite "error" al ceder ante amenazas para privilegiar a líderes del EPP

El titular del Ministerio del Interior, Federico González, habló este miércoles a través de Monumental 1080 AM sobre el polémico ingreso del ataúd del líder del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo ( EPP ), Osvaldo Villalba, al penal del Buen Pastor, tras ser abatido por la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC).

Al respecto, el alto funcionario reconoció que "fue un error" del recientemente nombrado y luego destituido ministro de Justicia, Édgar Taboada, al haber cedido ante la presión de la reclusa Carmen Villalba, ex líder y fundadora del grupo criminal, y hermana del fallecido.

"Evidentemente fue un error y ya se tomaron las medidas correspondientes. Hay que entender que Édgar Taboada asumió recientemente. Internamente se tomó la decisión. No tuvo autorización de nadie y tomó la decisión de forma equivocada", aseveró el titular de Interior.

En ese sentido, alegó que "el Gobierno no negocia con ningún terrorista", por lo que aseguró que no se negociará ante los pedidos de los grupos armados.

Acerca del traslado de Carmen Villalba del Buen Pastor, aseguró que aún no se ha tomado una decisión sobre el punto, pero mencionó que ese tipo de evaluaciones se realizan constante y regularmente en las distintas penitenciarías del país.

Continúa el operativo de la FTC

El ministro Federico González agregó que la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) sigue operando en la zona Norte del país en busca de desarticular y poner a disposición de la Justicia a los miembros del EPP y otros grupos criminales.

Sin embargo, señaló que por motivos de seguridad en la operatividad no puede brindar mayores detalles relacionados con los operativos que se desarrollan, principalmente, en los departamentos de Concepción y Amambay.

Aseguró que se mantiene en constante comunicación con los familiares de los secuestrados y con las víctimas del terrorismo, a quienes les confirmó el "compromiso" del Gobierno en la lucha contra el crimen organizado.

"Estoy en contacto permanente con los familiares (de los secuestrados), con las víctimas del grupo armado. Les manifesté la voluntad firme del Gobierno con esta lucha contra los terroristas. Esa lucha no ha cambiado, los operativos continúan y esperamos resultados favorables", afirmó el ministro.

Esto, pese a que este mismo miércoles Liliana Urbieta, hija del ganadero Félix Urbieta, secuestrado por el Ejército del Mariscal López (EML), aseguró a la misma emisora radial que no tienen ninguna información, por lo que analizan trasladarse hasta Asunción para conversar con el ministro del Interior.

"Nosotros no sabemos nada de papá. Estamos pensando ir a Asunción, hablar con el ministro del Interior, para que nos escuchen, para que nos respeten, nuestra posición no es fácil, no sabemos nada de papá, de Óscar, de Edelio", aseguró la mujer.

Ministro de Justicia duró solo 8 horas

El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, decidió destituir este martes a Édgar Taboada como ministro de Justicia, tras el polémico ingreso del ataúd de Osvaldo Villalba al penal del Buen Pastor. Asimismo, se relevó del cargo a la directora del reclusorio.

El jefe de Gabinete de la Presidencia de la República, Hernán Huttemann, sostuvo que se podría haber debatido el eventual permiso para que Carmen Villalba saliera del recinto para velar a su hermano, pero no así una situación tan compleja como el ingreso al penal de mujeres, y aún así se permitió.

Taboada fue designado en la misma fecha de su destitución como ministro, tras la renuncia del ministro Édgar Olmedo. En menos de 24 horas, se dio su dimisión al cargo.

Los familiares de Óscar Denis, Edelio Morínigo y Félix Urbieta, secuestrados por el EPP y el Ejército del Mariscal López, criticaron duramente a las autoridades por el ingreso del ataúd a la penitenciaría de mujeres del Buen Pastor.