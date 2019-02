Maratonista cargó hasta el fin de una carrera a cachorro abandonado

La deportista se hizo viral por su acto de amor, ya que varios corredores decidieron filmarla durante su largo recorrido, informó el portal TN Tecno de Argentina.

cachorrito rescatado en maratón Viralpress

La atleta dijo a un medio local que no fue nada fácil cargar al animal, pero lo hizo porque era adorable y no podía abandonarlo, debido a que en la zona donde lo encontró no habían casas ni personas cerca y tenía miedo de que le pasara algo.

La mujer tenía intenciones de encontrar a los dueños del cachorro, por lo que inició una campaña de búsqueda y al no lograrlo, decidió adoptar al animal.

El cachorrito fue bautizado por la maratonista como Chombueng, mismo nombre de la maratón.

maratonista 1.jpg Al término de la carrera la mujer decidió adoptar al cachorro. Foto: TN.COM

El animal ahora cuenta con un hogar y una dueña que, pese a que no venció en la carrera, se ganó a un compañero.