Manifestantes temen blanqueamiento de Carlos Portillo

Los manifestantes empapelaron la casa del político liberal y quemaron basura frente a su casa.

Roa indicó que las energías de los manifestantes están puestas en lograr la pérdida de investidura del parlamentario, que podría ser tratada el miércoles de la próxima semana durante la sesión ordinaria, para lo cual necesitan 41 votos, de los 80 diputados con los que cuenta el órgano legislativo.

Indicó que aún no saben si lograrán los votos, pero que varios sectores los apoyan, como el de los liberales efrainistas, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), además de los 10 legisladores de diferentes movimientos que presentaron el pedido de destitución esta semana, entre otros.

No obstante, señaló que manejan la información de que un grupo de parlamentarios pretende blindar a Portillo, como ya ocurrió con el ex diputado José María Ibáñez, cuyo pedido de destitución había sido enviado al archivo gracias a la ayuda de 42 parlamentarios que se abstuvieron de votar, cinco que se ausentaron y seis que votaron en contra.

El blanqueamiento del ex legislador Ibáñez causó una gran indignación ciudadana. Como consecuencia un grupo de personas, que se constituyeron posteriormente en la Comisión Escrache Ciudadano, inició una serie de escraches frente a la casa del político colorado y finalmente consiguió su renuncia.

Asimismo, los manifestantes no bajaron los brazos: fueron hasta la ciudad de Luque y alrededor de 23 días escracharon al ex senador Óscar González Daher, quien también renunció a su banca. Otro de los que no aguantó la presión ciudadana fue el ex senador Jorge Oviedo Matto, quien también dimitió de su cargo durante este periodo legislativo.

Los ciudadanos llevan más de 40 días de movilización permanente contra políticos que se encuentran investigados por la Justicia y actualmente llevan adelante la medida de fuerza contra el senador Víctor Bogado, el diputado Portillo y el presidente de la Cámara Baja, Miguel Cuevas.