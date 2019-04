"Aquello que se preveía por parte de los servicios de inteligencia finalmente terminó ocurriendo, era un acto de provocación de violencia absolutamente innecesario", manifestó en conversación con NoticiasPy.

Nota relacionada: Manifestantes son reprimidos cerca del Palacio de Gobierno

Aseguró que las personas que llegaron hasta la Plaza de Armas, para apoyar el proyecto de desbloqueo de listas sábana, se constituyeron en inmediaciones del Palacio de Gobierno y se "lanzaron a vulnerar los cordones policiales" para atropellar el lugar, en un acto de innecesaria violencia que expone a los ciudadanos.

Agradeció a la Policía Nacional por haber actuado de forma controlada impidiendo que la pretensión de desborde llegue a mayores.

No cree en infiltrados

Dijo que la Policía Nacional no impidió en ningún momento la manifestación pacífica de las personas en la jornada de este jueves en la Plaza de Armas.

Sin embargo, se registraron incidentes cuando los ciudadanos atropellaron las vallas de seguridad.

Te puede interesar: Payo Cubas es aclamado por manifestantes que exigen el desbloqueo

"Algunos hablan de infiltrados, otros no. Me cuesta creer la historia de infiltrados, porque si el infiltrado viene y patea una valla no puedo entender por qué el grueso trate de atropellar el Palacio de Gobierno", mencionó.

Policías usaron balines de goma

Comentó que en horas de la mañana los uniformados utilizaron balines de goma contra los manifestantes, quienes derribaron la valla de seguridad, en las inmediaciones del Congreso Nacional.

Aseguró que los balines de goma no fueron utilizados contra la gente que estaba manifestándose en paz y en calma dentro de la plaza.

Mencionó que cuando los manifestantes avasallaron se tuvo que contener y aseguró que no se registraron heridos en estos incidentes.

Payo Cubas amenazó por redes sociales

Villamayor además mencionó que el senador Paraguayo Cubas, suspendido de sus funciones, amenazó por las redes sociales con matar gente y fusilar, inclusive habría manifestado que había necesidad de ir armados a la Plaza de Armas.

A raíz de esto, este miércoles, alrededor de las 22.00, se procedió a un cierre en las inmediaciones del Congreso Nacional.

Lee más: Paraguayo Cubas incita a manifestantes a organizarse y "atropellar"

"Están en todas las redes, en todos los medios de comunicación, publicadas las amenazas por parte del senador Paraguayo Cubas de matar gente, de fusilar, la garantía de que así lo va a hacer, el deseo de parte de él de violar la Constitución Nacional como herramienta política para conducir al pueblo al poder", expresó.

Manifestó que la Fiscalía y el Poder Judicial deben realizar una investigación contra estas declaraciones.

Personas afectadas en la protesta

El doctor Agustín Saldívar, director del Hospital de Trauma de Asunción, manifestó a Última Hora que tres personas llegaron al centro asistencial, dos de ellas por intoxicación a causa de gases lacrimógenos y una recibió una herida con piedra en la cabeza.

Se trata de Mirian Pérez, de 40 años, y Ladislao González, de 57 años, quienes fueron intoxicados por gases lacrimógenos, mientras que José Díaz, de 65 años, tuvo un corte en el rostro por una piedra y además le robaron todas sus pertenencias.