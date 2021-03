Los manifestantes realizaron un pequeño acto sobre las calles Presidente Franco y 15 de Agosto, donde la valla policial les impidió el paso hacia el Parlamento.

“Nos dicen que no salgamos a las calles, pero sin vacunas vamos a morir de todas maneras. Es un reclamo justo lo que hacemos: no queremos morir por la enfermedad, no queremos morir de hambre, por eso venimos hasta acá, contra la injusticia”, mencionó la Teodolina Villalba.

La secretaría general de la Federación Nacional Campesina (FNC) aseveró que si los gobernantes de turno no tienen capacidad para manejar esta crisis sanitaria y si no pueden tener relaciones internacionales con otros países para conseguir vacunas, deben irse de la administración.

“Si el señor Mario Abdo Benítez no tiene voluntad, si no tiene capacidad, debe de dar un paso al costado”, exigió.

Dijo que a pesar de que se dotó al Gobierno con USD 1.600 millones en ningún puesto de salud de los distritos, en el interior del país, se cuenta con medicamentos, ni siquiera guantes. "Eso es lo que repudiamos y exigimos que haya solución", reclamó.

Los campesinos pidieron vacunas inmediatas para toda la población y que no solo se traigan vacunas para algunos. "Seguiremos manifestándonos hasta tanto tengamos soluciones y salida a este problema", adelantó.

Asimismo, pidieron a la ciudadanía en general a acompañar la marcha y sumarse a los reclamos y seguir denunciando la corrupción.

Los campesinos de distintos puntos del país van llegando a Asunción y se concentran en el microcentro para ultimar detalles de lo que será la 27ª Marcha Campesina a llevarse a cabo este jueves. Entretanto, este es el tercer día de movilizaciones que realizan los labriegos.