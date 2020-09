Mamá Cultiva pide que no se vincule a madres con tráfico de marihuana

Esta aclaración se realizó este miércoles ante las masivas publicaciones del operativo de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), denominado Gorilla Glue, en donde en medio del procedimiento fue grabado un agente antidroga que pide a una de las vecinas que se aleje del lugar y menciona a la organización que nada tenía que ver con el operativo.

“Ante las masivas publicaciones del operativo de la Senad Gorilla Glue, y un Estado que toma una postura prohibicionista en extremo, estamos expuestas. No somos criminales, necesitamos protección y garantías desde el Estado. Necesitamos acceso a la salud con pertinencia y bajo costo, también necesitamos protección ante posibles hechos de asociación que quieran darse con nuestra organización”, reclama la cuenta.

Señores @senad_paraguay esto no es MamaCultivaPy pic.twitter.com/kNSATAyBuH — Mamá Cultiva Py (@MamaCultivaPy) September 23, 2020

Asimismo, pide que no metan a todas las personas en la misma bolsa y piden protección jurídica y el acceso pleno al derecho a la salud. "Registren nuestros datos, conozcan nuestras realidades y verán nuestras necesidades”, expresa la organización.

"No nos persigan por buscar la salud y la calidad de vida de nuestra familia. No somos narcos, somos madres que luchan por el derecho a la salud de nuestros seres queridos, nos no doblegarán, seguiremos luchando por nuestra causa, porque el dolor no puede esperar”, señala el comunicado difundido por la organización en las redes sociales.

La organización Mamá Cultiva nuclea a unos 300 padres que defienden el autocultivo del cannabis como método de acceso a su uso medicinal y buscan la despenalización el la tenencia de marihuana para fines terapéuticos.

Agentes del Ministerio Público y de la Senad realizaron este miércoles un total de 12 allanamientos en simultáneo con el objetivo de desmantelar una red que se dedica a la producción y venta de marihuanas vip.

Según las autoridades unas 12 personas, de entre 20 a 32 años, con conocimientos agronómicos y de buen poder adquisitivo, estarían implicadas en el esquema que producía cepas de marihuana con niveles de THC de 20 a 30%, por lo que es conocida como marihuana vip. Las sustancias eran comercializadas a entre G. 80.000 y G. 100.000 por gramo.