El padre de la niña relató el hecho a radio Monumental 1080 AM en la mañana de este lunes y señaló que en febrero de este año se dio por enterado de que su hija, de 7 años, fue desmatriculada de la escuela y que desde entonces no la ve.

La madre le negó las visitas al papá y se mudó de la casa, donde vivía con sus familiares, en la primera semana de marzo. Sin embargo, realiza publicaciones periódicas en sus redes sociales.

"Cuando le dije a la mamá para inscribirle en la escuela, me dijo que no, que la niña no va a entrar a la escuela y me dice: 'Vos no entendés nada, vos estás vacunado, tenés la marca de la bestia' y me echó de su casa", expresó el hombre.

Posteriormente, denunció a la mujer ante el Ministerio Público por falta del deber del cuidado y contra su derecho a la educación. "Ella en sus redes sociales siempre está en línea. Pero nunca me dice dónde esta la criatura", enfatizó.

El padre apeló a los conocidos para dar con el paradero de su hija y mencionó que no pretende pelear por la custodia con la madre, sino más bien buscar que su hija siga asistiendo a la escuela y reciba la educación pertinente.

"No es por mí, es por la niña. Lo que está haciendo, le está privando del derecho a la educación, tiene que presentarse a comparecer y explicar qué lo que pasa", reforzó.

El denunciante mencionó que la mujer comenzó, a través de internet, a profesar en pandemia una religión denominada Organización Anticristo (OA), iglesia que no tiene sede en Paraguay. Llevan separados hace cinco años.

Su ex pareja se opone a que la hija de ambos vuelva a una institución educativa porque no quiere que use el tapabocas ni que se le aplique la vacuna contra el Covid-19.

Se niega a que este año y el próximo concurra a dar clases en la escuela.

Los nombres de las víctimas y los padres se omiten en cumplimiento del artículo 29 del Código de la Niñez y la Adolescencia, que prohíbe la publicación de datos que posibiliten identificar a los menores de edad en condición de víctimas o supuestos autores de hechos punibles.