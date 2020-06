El jurado, presidido por Santiago Muñoz Machado, director de la RAE, la elogió como "una de las escritoras más exquisitas y eruditas de la literatura contemporánea", y autora de "una obra hipnótica, en la que fusiona estilos, referencias y formatos, y apuesta por lo híbrido entre lo grecolatino, lo medieval y lo contemporáneo".

"Ha alcanzado unas cotas de intensidad y solvencia intelectual que la sitúan entre los escritores más destacados del presente" en la literatura anglosajona, añadió el jurado tras su deliberación telemática.

La galardonada, doctora por la universidad escocesa de St. Andrews con una tesis sobre la obra de la poeta griega Safo, publicó en 1986 su primera obra, Eros, empleando prosa y poesía para meditar sobre el amor romántico y el deseo erótico.

Traducida en España por editoriales como Lumen o Pre-Textos, su obra más conocida es la novela en verso Autobiografía de Rojo (1998), sobre la relación entre Hércules y el monstruo Gerión, al que el héroe griego le robó el ganado en uno de sus 12 trabajos.

Igualmente es autora de Men in the Off Hours (Hombres en sus horas libres, 2001), conjunto de epitafios, poemas de amor, ensayos en verso y esbozos de guiones, o The Beauty of the Husband (La belleza del marido, 2002), que versa sobre el derrumbe de un matrimonio y se define como "un ensayo narrativo en 29 tangos".

En la categoría de Letras competían en esta ocasión 28 candidaturas de 17 nacionalidades, según el jurado.

Carson, nacida en Toronto y profesora de Literatura Clásica y Comparada de la Universidad de Michigan (EEUU), sucede en el palmarés a la escritora estadounidense Siri Hustvedt, laureada el pasado año.

Con el de las Letras ya han sido atribuidos seis de los ocho premios Princesa de Asturias 2020, considerados los más prestigiosos del mundo iberoamericano.

En días anteriores se anunciaron el premio de la Concordia, otorgado al personal sanitario español por su lucha contra el coronavirus; el de las Artes, para los compositores de bandas sonoras de clásicos del cine Ennio Morricone y John Williams, y el de Comunicación y Humanidades para la Feria del Libro de Guadalajara (México) y el Hay Festival de literatura (Gales).

Igualmente, fue premiado en Ciencias Sociales el economista turco Dani Rodrik, y el veterano piloto español Carlos Sainz en Deportes.

Los premios, instituidos en el año 1981, están dotados con 50.000 euros (USD 56.000) y una escultura diseñada por Joan Miró.

Los galardones deben su nombre a la heredera del trono de España, la princesa Leonor, y son entregados por los reyes en octubre en una ceremonia solemne en Oviedo, capital de la región de Asturias.