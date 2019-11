Los diputados siguen ratificando el mote de Cámara de la Vergüenza

Cuestionados. Los legisladores desafían a la ciudadanía con sus decisiones y afirman que no existe reacción de la gente.

No obstante, Pastor Vera, del PLRA, uno de los proyectistas de la expropiación, además de defender su iniciativa, dijo que no correspondía la anulación. Señaló asimismo que las disculpas se le debe pedir a los campesinos que no tienen un pedazo de tierra para subsistir, en referencia a las 150 familias que serían beneficiadas con la expropiación.

Por si fuera poco, en el Senado no alcanzaron los votos para sostener el rechazo al aumento de G. 1.995 millones para blanquear a los funcionarios contratados por el ex titular de la Cámara Baja, el colorado oficialista Miguel Cuevas. El monto es para cubrir los salarios y aguinaldos de los operadores. De esta manera, el proyecto quedó sancionado ayer.

Los legisladores de la Cámara Alta necesitaban 30 votos para ratificarse en el rechazo, y apenas 18 votaron por la ratificación, en tanto que ocho aprobaron la ampliación. En la sala estaban 34 senadores pero seis de ellos ni siquiera votaron.

EL CASO. El senador patriaqueridista Stephan Rasmussen lamentó que la ampliación se solicite por las contrataciones irresponsables que hizo Cuevas, mientras que su colega Desirée Masi calificó directamente a la ampliación como “el blanqueo a los funcionarios de la Cámara de Diputados”.

A su turno, el senador Paraguayo Cubas, de Cruzada Nacional, afirmó que Cuevas debería estar preso por despilfarrar los recursos del Estado, y señaló que el actual presidente de Diputados, Pedro Alliana, también tendría que estar privado de su libertad por operar a favor del blanqueo.

Anteriormente, los senadores habían rechazado el proyecto, pero cuando los diputados se ratificaron ya empezaron a especular sobre el pedido, que finalmente fue aprobado por falta de votos.

Por otro lado, la semana pasada el diputado oficialista Carlos Núñez Salinas presentó un proyecto de resolución por medio del cual exhortaba al Poder Ejecutivo a declarar asueto nacional el día 8 de noviembre con motivo de la celebración de la final de la Copa Sudamericana a realizarse en nuestro país. El pedido, aunque no es vinculante, sorprendió a algunos, pero de igual manera se aprobó. Luego, tras las criticas que recibió en las redes sociales, Núñez Salinas pidió que se deje sin efecto lo resuelto. La final se jugará el sábado 9, por lo que el legislador incluso erró en la fecha.



La cifra

1.995.000.000 de guaraníes aprobados para blanquear la gestión del ex titular de la Cámara Baja, Miguel Cuevas.