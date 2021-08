Los deseos de Carlitos Vera para su despedida final

Explicó que su padre padecía de la enfermedad de párkinson y que era "consciente de su condición". Entonces, en algún momento solicitó a su familia que sea velado con un traje de lentejuelas, que utilizó la primera vez que apareció en la televisión. Dante Vera recordó una anécdota que su padre les manifestó el día que usó la vestimenta.

Lea más: Fallece el humorista Carlitos Vera

"Hay una anécdota que él cuenta, que cuando la tele era todavía en blanco y negro se compró su primer traje que era de lentejuelas brilloso, un lado azul eléctrico y el otro lado rojo, porque la primera vez que usó el traje salió en la tele, volvió a su casa y nadie le reconoció de que su traje era lindo, después se percató de que la tele era blanco y negro y nadie iba a poder valorar todo lo que se esforzó para salir bien", recordó.

Empotrar Se nos fue el hombre de las mil voces.



El hijo de Carlitos Vera, expresó que su padre pidió que lo enterraran con un su primer traje que utilizó en televisión. #NPY #NosConecta #NoBajemosLaGuardia pic.twitter.com/SzVWBuY0yW - NPY Oficial (@npyoficial) 27 de agosto de 2021

Aseguró que su padre tenía guardado aquel traje "como una reliquia" y pidió que en el momento en que partiera de este mundo sea velado con esa vestimenta.

Nota relacionada: Carlitos Vera sigue en terapia intensiva, pero más estable

Entre sus pedidos también estaba que sea despedido con mucha alegría, con sonrisas y no deseaba que las personas asistieran a darle el último adiós con llantos y vestidos de negro. Además, deseaba que durante su velatorio lo despidieran con la música paraguaya.

Embed Papá será velado en el salón FUTURO, San Martín e / Sucre a partir de las 18 horas.

Su deseo siempre fue que, el día que él parta, su velorio no se llene de llantos y nadie vista de negro. Que la gente ría, y se escuche música paraguaya fue su deseo. — Emilio Vera (@emivera1912) August 27, 2021

Sus restos son velados desde las 18.00 en el Salón Velatorio Futuro, ubicado sobre la avenida San Martín esquina Sucre, en la ciudad de Asunción.

El comediante estaba internado desde el 20 de julio por secuelas del Covid-19. A principios de agosto había sido intubado. El artista había dado positivo al coronavirus junto con su esposa, quien logró superar el virus. Había recibido la segunda dosis de la vacuna contra la enfermedad días antes de que se confirme el diagnóstico.

Le puede interesar: El humorista Carlitos Vera fue intubado este miércoles

Nació en 1948 en la localidad de Caguata, en Yby Yaú, en el Departamento de Concepción. Su carrera de imitador y humorista comenzó en 1962, en un evento festivo en la Parroquia Las Mercedes. Luego participó del programa La Fonda de Ña Filomena en Radio Comuneros y desde allí no dejó de hacer reír a la ciudadanía. Si bien no estaba retirado de los escenarios, hacía varios meses que no se presentaba ante su público.